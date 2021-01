Michelle Pfeiffer játssza Betty Fordot az amerikai first ladykről készülő tévésorozatban

Michelle Pfeiffer fogja játszani Betty Fordot az amerikai first ladykről készülő antológiasorozatban - számolt be a The Hollywood Reporter című filmes portál.

-illusztráció- (Fotó: AP)

A The First Lady című produkcióhoz az Emmy-díjas Susanne Bier is csatlakozott: ő fogja rendezi a széria összes részét, valamint vezető producerként is részt vesz a munkálatokban.

A Showtime megrendelésére készülő sorozat alkotói már korábban bejelentették, hogy Michelle Obamát az Oscar-díjas Viola Davis fogja alakítani. Azt egyelőre nem tudni, hogy a széria harmadik központi figuráját, Eleanor Rooseveltet ki fogja játszani.

Az Aaron Cooley által jegyzett sorozat az elnökfeleségek magánéletét és politikai ambícióit is bemutatja, azt, hogy miként vettek részt olykor nagy horderejű döntések meghozatalában a Fehér Házban töltött idejük alatt.

