Csaknem 10 millió dollárért kelt el egy ritka amerikai aranyérme egy texasi árverésen

Csaknem 10 millió dollárért kelt el egy texasi árverésen egy ritka amerikai aranypénz, az úgynevezett Brasher-dublon, az Amerikában vert első aranyérme, amelyből mindössze hét példány létezik.

-illusztráció- (Fotó: Pixabay)

A Heritage Auctions aukciósház csütörtök esti dallasi árverésén 9,36 millió dollárt fizetett a győztes licitáló az aranyérméért, amelyet New Yorkban készített egy ismert aranyműves 1787-ben, abban az évben, amikor az új állam alkotmányát megszövegezték, és 11 évvel a Függetlenségi nyilatkozat után, még az előtt, hogy az amerikai pénzverde megkezdte volna a saját pénz kibocsátását.

Fotó: Heritage Auctions via AP

Az aukciósház szerint a leütési ár a legmagasabb, amelyet valaha is elért árverésen egy aranyérme. A vevő nem kívánta felfedni kilétét.A piacra került érme Donald G. Patrick néhai New York-i üzletember gyűjteményéből származik, ő 725 ezer dollárért vásárolta 1979-ben. Az aukciósház szerint a csütörtökön eladott érme a legjobb minőségű a hét ismert példány közül.

A ma a legritkább és legkeresettebb aranyérmének számító aranypénzt a kiváló minőségű termékeiről ismert New York-i arany- és ezüstműves, Ephraim Brasher műhelyében verték. A Brasher-érmén szereplő egyes motívumok, köztük a sas, rákerültek a hivatalosan vert dollárérmékre is.

A Brasher-érme eredeti célja bizonytalan, egyes történészek szerint a tényleges pénzforgalomba szánták, mások szerint egyfajta prototípus lehetett, esetleg emléktárgy. A sorozatból megmaradt hét példány nem teljesen egyforma.

A ritka aranyérmét nagy mítosz övezi, Raymond Chandler krimiszerzőt is megihlette, akinek The High Window című 1942-es, magyarul Az emeleti ablak és A magas ablak címen is megjelent bűnügyi regényében Philip Marlowe magándetektív az érme után nyomoz.

Az amerikai pénzverde 1793-ban kezdte meg saját pénzérme kibocsátását.

(MTI)