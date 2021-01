IRIS FLOWERS: Mondja el virággal...

Szerezzen örömet, lepje meg szeretteit, bárhol is legyenek! Küldjön virágot és ajándékot bármely ünnepre vagy alkalalomra! Rendeljen egyszerűen egy csodaszép virágcsokrot, virág- vagy ajándékkosarat, virágdobozt szerettei szülinapjára, a közelgő Valentin-nap alkalmából, vagy bármilyen más különleges alkalomból, az Iris Flowers csapata pedig kiszállítja a címzettnek az Ön nevében. Bár a kialakult járványügyi helyzet miatt az Iris Flowers üzletei zárva tartanak, rendeléseket továbbra is fogadnak és kiszállítják azt, vagy előzetes egyeztetés alapján személyesen üzleteikben is átvehetőek.