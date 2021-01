Ketten jöttek, ketten mentek a DAC-nál, Oroszországban a sárga-kékek egykori játékosa

Nagy volt a sürgés-forgás a Fortuna Liga csapatainál az elmúlt két hétben, és bizony nem egy meglepő átigazolás is történt.

Két fiatal tehetséggel érősített a DAC: a 19 éves, 191 centiméter magas amerikai Creighton Braun védekező középpályásként és középső védőként is bevethető, a sárga-kékekkel 2022-ig szóló szerződést írt alá, ami további egy évvel meghosszabbítható. A másik érkező egy argentin fiatal, Luciano Vera, aki fő posztját tekintve a védelem jobb szélén játszik, de a bal oldalon is megállja a helyét. Vélhetően az operáción áteső Eric Davist kell majd pótolnia. Vera februárban lesz mindössze 19 éves, de a mértékadó Transfermarkt már most 1,3 millió euróra taksálja a piaci értékét, ezzel ő lett a Fortuna Liga legdrágább játékosa, megelőzve csapattársát, a magyar válogatott Kalmár Zsoltot.

Ketten jöttek, ketten viszont menni kényszerültek Dunaszerdahelyről – igaz, csak kölcsönbe. A 19 éves védő, Matúš Malý bizonyította, hogy lehet rá számítani, amikor az előző szezon végén a sérülésekkel megtizedelt csapatban komoly feladatok hárultak rá. Ennek ellenére az új idényben csak nyolcszor lépett pályára bajnoki meccsen, azt is többnyire csereként. A 2021-es év végéig Senicán gyűjthet tapasztalatokat. A másik távozó Andrej Fábry, aki Kalmár, Balić és Schäfer mellett ritkábban kapott lehetőséget a középpályán, így ő is kölcsönbe távozott játékperceket gyűjteni. A 23 éves játékos ősszel 13 meccsen egyszer volt eredményes, tavasszal a Sereď csapatát erősíti majd.

Fél év után távozott Nagyszombatból a DAC egykori játékosa, Erik Pačinda. Bár állítása szerint nem nagyon ment neki a játék a Spartaknál, valamint a korábbi edzővel, Norbert Hrnčárral sem jött ki igazán, 12 őszi bajnokin szerzett 5 találatával ő volt a csapat leggólerősebb játékosa. Most a második ligás FC Košice, valamint az együttesnél sportigazgatóként tevékenykedő id. Ján Kozák hívó szavának mondott igent.

Korábbi cikkünkben megírtuk, hogy nagy átalakuláson megy keresztül a Nitra, amelyben olyan játékosoknak is útilaput kötöttek a talpára, mint az együttes legjobb őszi góllövője, a nyolctalálatos Michal Faško. A korábban még Dunaszerdahelyen is megforduló Timotej Záhumenskýnek is csomagolnia kellett, de nem maradt sokáig csapat nélkül, a cseh Zbrojovka Brno együttesével a szezon végéig szóló szerződést írt alá.

Szintén az idény végéig szóló szerződést kötött Almási László az orosz Akhmat Grozny csapatával. A 21 éves támadó a Senica, a DAC, a somorjai STK, valamint az FC Petržalka mezét is viselte, tavaly januárban pedig a Ružomberokhoz igazolt, amelynek színeiben ősszel 14 bajnokin 6 gólt és 3 gólpasszt jegyzett.

A lengyel Wisla Krakowhoz került kölcsönbe a Slovan támadója, Zan Medved, aki eredetileg a tavaly távozó Andraž Šporart volt hivatott pótolni. Csakhogy a 21 éves szlovén játékos nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, 18 bajnokin csupán 4 gól és 1 assziszt fűződött a nevéhez. A krakkóiakkal a szezon végéig szóló vendégjátékban állapodott meg.



Az elmúlt két hét átigazolásai a Fortuna Ligában a Transfermarkt szerint:

