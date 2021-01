Ha minden normálisan alakul, a legprofibbjaink ősszel lekerülhetnek a feketelistáról

Zavartalanul működik a nemzetpolitikai intézményrendszer, folyamatosan kapják a pénzt azok a külhoni intézmények, amelyeket 2011 óta támogat az Orbán-kabinet - nyilatkozta hétfőn a magyarországi Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, aki azt is elmondta, idén is több tucat "határon túli", úgynevezett nemzeti jelentőségű intézmény működését biztosítja a magyar kormány. Ez egy derűs hír, azonban zavarja az összképet, hogy az egyik - ha nem a - legsikeresebb hazai társulatunk, az Ifjú Szivek Táncszínház továbbra is partvonalon kívül maradt.