Igor Matovič 30 ezer fertőzöttre számít

A Kormányhivatal Facebook-oldalára töltötték fel vasárnap este a miniszterelnök köszönetnyilvánítását az országos tesztelésért, amely még keddig tart.

Igor Matovič (Fotó: TASR)

Igor Matovič a videóban többek között köszönetet mondott azoknak, akik a megvalósításán dolgoztak, és azoknak is, akik részt vettek, mivel szerinte mind felelősségteljesen viselkedtek.

Elárulta, becslésük szerint a kilencnapos tesztelésen mintegy 2,7 millióan vehetnek részt, és összesen hozzávetőlegesen 30 ezer fertőzött kiszűrésére számítanak.

Beszélt arról is, hogy aki most pozitív lett, igyekezzen elszigetelni magát a legszűkebb családjától, hogy lehetőség szerint megelőzzék, hogy a többiek is elkapják a fertőzést - ha eddig még nem kapták el. Emlékeztetett arra, hogy őt otthon a "lányok" 10 napra bezárták a szobájába és ki sem mozdulhatott. "Ezzel megvédtem őket, ők pedig magukat" - fogalmazott.

Azoknak is üzent, akiknek a teszt negatív eredményt mutatott. Szerinte nekik is úgy kell viselkedniük, mintha pozitívak lennének.

