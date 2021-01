Szerbia is részt venne az orosz vakcina gyártásában

Szerbia is bekapcsolódna az orosz Szputnyik V vakcina gyártásába, és az orosz fél is késznek mutatkozik arra, hogy átadja az oltóanyag gyártásának technológiáját, valamint segítene a szerb szakemberek felkészítésében is - jelentette ki az Oroszországban tartózkodó Nenad Popovic innovációért és technológiai fejlesztésért felelős szerb miniszter a szerb sajtó pénteki beszámolója szerint.