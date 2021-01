Október eleje óta a legkevesebb új koronavírus-esetet mutatták ki Lengyelországban

Lengyelországban az elmúlt napon 2419 új koronavírus-fertőződést mutattak ki, ez a legkevesebb október eleje óta - közölte hétfőn a lengyel egészségügyi tárca. December 28-a óta a legalacsonyabb az elhunytak száma is. Közölték egyúttal, hogy késik a Moderna e heti vakcinaszállítmánya, de ez egyelőre nem okoz fennakadást a lengyel oltási kampányban.

Előző hétfőn 3332 újonnan regisztrált fertőzöttről adtak számot. A csaknem 38 millió lakosú Lengyelországban október 7-e óta nem mutattak ki napi háromezernél kevesebb új fertőzöttet. Az adatok a következő napokban valamivel magasabbak lehetnek, mert vasárnap mintegy feleannyi tesztet végeznek, mint hétköznap szoktak.

Kifejezetten a Covid-19 miatt 10-en, a Covid-19 és más betegségek együttes megléte miatt pedig 28-an hunytak el. Ez összességében a legkevesebb december 28-a óta, amikor 29 megfertőzött ember hunyt el.

A kormány a hét elejére ígért döntést az eddigi, január végéig érvényes járványügyi intézkedésekről.

A Covid-19 kór ellen december 27-e óta hétfő délelőttig 707 474 oltást végeztek a Pfizer-BioNTech gyártotta vakcina első vagy második dózisával, illetve a Moderna oltóanyagával.

Michal Dworczyk, a lengyel kormányfői hivatal vezetője hétfő reggeli sajtóértekezletén közölte: a Moderna vakcinagyártó aznap tájékoztatta Varsót, hogy legalább szombatig elhalasztja a keddre tervezett szállítmányát.

"Így már egy következő gyártó is a szállítási időpont módosítását jelenti be, az utolsó pillanatban" - kommentálta a helyzetet Dworczyk, utalva ezzel arra, hogy a Pfizer-BioNTech vakcinából múlt hétfőn 176 ezer adag érkezett a tervezett 360 ezer helyett, és a következő hetekben is csökkentett szállítmányok várhatók. A Pfizer ígérete szerint a szállítmányokat március végéig pótolják.

Dworczyk közölte: a Modernától további, pontos információkat várnak a halasztás kapcsán. Újságírói kérdésre válaszolva reményét fejezte ki, hogy a következő szállítmány nem késnek majd. A Moderna miatt a lengyel oltási ütemterven egyelőre nem kell módosítani, mert az oltóhelyeknek már kiosztották az e heti oltásokhoz szükséges vakcinamennyiséget - mondta el.

Az ellenzéki politikusokat arra szólította fel a kormányfői hivatal vezetője, hogy az oltások témáját vonják ki a politikai viták köréből. A fő ellenzéki pártnak számító Polgári Platform hétfőn több lengyel városban sajtókonferenciákat szervez az oltási kampányról. A tisztségviselő Mateusz Morawiecki kormányfő nevében meghívta a parlamenti frakciók vezetőit, hogy kedd reggel vegyenek részt a miniszterelnöki hivatalban a lengyelországi oltási ütemtervről szóló találkozón.



