LÉNYEG: Matovič újra egyedül értelmezné a tesztelést, úgy néz ki, nem lesz magyar rendőrfőkapitány, az Ifjú Szivek pedig „nemzetileg” is fontos intézmény lehet

A novemberinél ugyan jóval alacsonyabb részvétellel, de lényegesen jobb szervezéssel valósult meg – pontosabban keddig még tart – az újabb országos COVID-tesztelés, ami okozott is meglepetést meg nem is. A gördülékeny lebonyolítás mindenképpen kellemes meglepetés. Míg novemberben főleg arról szóltak a hírek, hogy ki hány órát állt sorba a hadsereg által levezényelt, de már akkor is az önkormányzatok aktív segítségének köszönhetően megvalósult tesztelésen, most a legtöbb helyről egyáltalán nem jelentettek várakozást. Igaz, jóval kevesebben vettek részt, mint novemberben, kicsit szét is húzták. De bebizonyosodott, hogy nálunk is meg lehet szervezni az időpontfoglalást, akárcsak Ausztriában. Talán van fejlődés.

Matovič megadná az alaphangot

Vasárnap elindult – pontosabban folytatódott – a háború azért, hogy ki nyeri a tesztelés utáni propagandacsatát, kinek az olvasata válik uralkodóvá. Igor Matovič miniszterelnök megpróbálta megadni az alaphangot: eldicsekedett, hogy olyan új gócokat találtak, például a Nagyrőcei járást, amiről nem is sejtették, hogy ott is rossz a helyzet, és a tesztelés nélkül erre rá se jöttek volna.

Ehhez képest szakemberek még aznap szóltak, hogy ők Nagyrőcét már régen a veszélyes járások közé sorolták…

Jön a második forduló is

A második fordulóra azonban tényleg szükség van, legalábbis akkor (és ott), ha jól lövik be a legfertőzöttebb járásokat, régiókat. Egyelőre úgy néz ki, hogy a legtöbb déli járásban, így a Dunaszerdahelyiben is lesz tesztelés, de ez még kedden változhat. A fertőzött és egyben fertőző embereket tényleg karanténba kell küldeni ahhoz, hogy a kórházakban kevesebb legyen a beteg és a halottak száma csökkenjen. De a legtöbb szakember szerint már az első kört is érdemesebb lett volna csak a fertőzöttebb régiókban megszervezni, ott viszont akár 4-5 naponta megismételni. Csak ezt nem lehetne országos tesztelésnek nevezni, ezért az egész ország szívott a hétvégén.

Sajnos a vasárnapi sajtótájékoztatóból úgy látszik, hogy a miniszterelnöknek még mindig sokkal fontosabb, hogy a nyilatkozatháborút nyerje meg, mint hogy tényleg csökkentse a fertőzöttek és főleg a halottak számát.

Úgyhogy megint hallgathatjuk majd, hogy bevált az atombomba, csökken a fertőzöttek száma… Csak már a védőoltással foglalkozna ennyit Matovič, mint a teszteléssel.



Egyelőre úgy néz ki, nem lesz magyar az országos rendőrfőkapitány

A héten kiderül, hogy Peter Kovařík lesz-e a véglegesített országos rendőrfőkapitány, a tavaly decemberben letartóztatott, majd öngyilkosságot elkövetett Milan Lučanský utódja. Kovaříkot – aki jelenleg megbízott rendőrfőkapitányként vezeti a testületet – javasolta ugyanis a rendőrség élére a parlament védelmi bizottsága, de a tíz rá voksoló képviselő közt volt két smeres és két kotlebás is… A másik jelölt, a komáromi Hamran István, a rendőrség elit kommandójának vezetője csak hat voksot kapott, vagyis nem szerezte meg a bizottság ajánlását. A koalíciós Ján Benčík (Za ľudí) a szavazás után kicsit szomorúan konstatálta, hogy a főügyészi poszt (Maroš Žilinka) után

újra olyan jelölt kerülhet egy fontos intézmény élére, aki jó a Smernek és Kotlebának is.

Žilinkát smeresek és Kotleba pártja is támogatta, a 147-ből 132 képviselő rá voksolt, amit persze lehet úgy is értelmezni, hogy széles támogatottságnak örvend.

Az országos rendőrfőkapitányt a belügyminiszter nevezi ki, de csak azok közül választhat, akiket a bizottság javasol. És mivel a bizottság csak egy jelöltet javasolt, a miniszter vagy kinevezi vagy elutasítja. Ha elutasítja, újabb forduló lehet, újabb jelöltekkel.

Az Ifjú Szivek lekerülhet a feketelistáról – amikor az „elvtársak” döntenek a művészetről

Az Ifjú Szivek Táncszínház is bekerülhet a nemzeti jelentőségű intézmények közé, mondta el az MKP új elnöke, Forró Krisztián. A pártelnök még azt is hozzátette, hogy nem kérdőjelezi meg az Ifjú Szivek művészi színvonalát, európai fesztiválokon elért eredményeit, és a Hontalanítás című műsora még tetszett is neki. Ősszel, amikor eljön az ideje valószínűleg felterjesztik majd elnöki kegyelemre javasolják majd a nemzeti jelentőségű intézmények közé.

Nem, ez nem egy Örkény egyperces, hanem a napi (szlovákiai) magyar realitás. Amikor kicsinyes politikusok döntik el, hogy melyik intézményünk, művészeti együttesünk érdemli meg a dicséretet és az ezzel járó pluszpénzt: a gittegylet vagy a nemzetközi szintű táncszínház.

A piros-fehér-zöld gittet rágó egylet gond nélkül megkaphatja a plusztámogatást, de ha valaki nem úgy (népi) táncol ahogyan azt a politikum elképzeli, az nem a jelentős szervezetek listájára került, hanem a feketelistára.

Ilyen, amikor a kisszerű politika bosszút áll valamilyen képzelt sérelemért. Lehet persze, hogy a normálisabb politikusoknak is kínos ez az ügy, az MKP egyik korábbi elnöke pedig állítólag még tagja is volt az Ifjú Sziveknek, igaz, csak az énekkarnak. De hát Orbán Viktor is liberális volt valamikor, meg Soros-ösztöndíjjal tanult Oxfordban, ma meg meg egy kanál vízben megfojtaná Gyuri bácsit. Legalábbis verbálisan és óriásplakáton.

