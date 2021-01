"Miért nem vitték el innen azt a 41 embert?!" – Nő a feszültség a Karcsai úton, néhányan szökni is próbáltak!

Szombat estétől karantén alá helyezték a dunaszerdahelyi Karcsai úton lévő alacsony komfortú lakóegységekben élő roma közösséget, miután a tömeges tesztelésen résztvevők közel negyedéről (172/41) kiderült, hogy koronavírusos. A helyszínt szombat este óta rendőrök, hétfőtől katonák is őrzik. A lakosok ma először kaptak és csupán egy kevés ellátmányt, de elégedetlenek amiatt is, mert azokra is vonatkozik a karantén, akiknek negatív lett a tesztjük.

„Szombaton este tíz körül kijöttek, előtte nem szóltak senkinek. Kiabáltak az emberek, hogy miért csinálják ezt. Miért nem vitték el azt a 41 embert például a városi hajléktalanszállóra, ott elkülöníthetnék őket a többiektől. Le kellene tesztelni mindenkit és elvinni oda a fertőzötteket”

– osztotta meg velünk tapasztalatait és véleményét a történtekről Malík Renáta, akinek saját bevallása szerint negatív lett a tesztje, és most négy gyermekkel, egészségesen kényszerül a szó szoros értelmében bezárkózni.

Hozzátette, többen, akik fertőzöttek, tényleg bent maradtak a lakásaikban, de akadnak köztük, főleg fiatalok, akik a többiekkel nem törődve maszk nélkül járnak le az udvarra, veszélybe sodorva mindenkit.

„Mi, akik nem lettünk pozitívak, nem merünk lemenni, nehogy elkapjuk tőlük. Ha így folytatódik, hogy ezek így fognak lent sétálgatni, akkor nem 10 napig vagy két hétig leszünk karanténban, hanem egy hónapig” – fejtette ki.

Az "ellátmány"

Amivel szintén nagyok a problémák, az az ellátásuk. Kurucz Jenő, aki egykor maga is a Karcsai út lakója volt, de évekkel ezelőtt már kijutott a telepről, 36 ott lakó családot képviselve kereste meg szerkesztőségünket, mivel több család is kétségbeesetten kereste őt emiatt. Azt mondja, hogy a karantén alá vont telepen az emberek többsége hiába akar élelmiszert vásárolni, ezt nem tudják megtenni.

"Az ott élő emberek 70 százalékának nincs a városban rokona, ismerőse, így nem tudnak senkit megbízni azzal, hogy vásároljon nekik élelmiszert. Pénzük még volna is rá, de egyszerűen nem tudják megoldani a dolgot. Tarthatatlan a helyzet, itt már az ennivalóról van szó" - tolmácsolta Kurucz a karcsai úti lakosok helyzetét a Paraméternek.

Az önkormányzat a szombaton kezdődő vesztegzár óta először hétfőn juttatott a helyszínre élelmiszercsomagot, egy családra egy kis kenyér és egy levél Paralen jutott, Kurucz Jenő elmondása szerint az ellátmány mást nem is tartalmazott, és csak a gyerekes háztartások kaptak belőle. Azt mondja, már most nagy gondot okoz az élelmiszerhiány, és emiatt óriási a feszültség.

Ezt megerősítette Malík Renáta is. „Azt mondták, 22 kenyeret hoztak, minden második ember kapott egy negyedet, de valaki el se vette” – fűzte hozzá.

"Mit kezdjen egy hatgyerekes család fél kenyérrel? Vannak olyan szülők is, akik a pólyás csecsemőjüknek sem tudnak tejport vásárolni"

– ecseteli a problémát a Kurucz Jenő, aki még egyszer hangsúlyozza: az emberek a saját pénzükből vásárolnának, de segítség híján ezt nem tudják megtenni. Csak kevés lakosnak van kontaktja a városban, és értelemszerűen az a pár ember nem tudja megoldani további több száz személy bevásárlását, más segítséget pedig egyelőre nem kaptak. Közölte, többen már a telepet őrző rendőröknek könyörögtek, hogy engedjenek ki valakit bevásárolni, de a hatóság képviselői természetesen hajthatatlanok, feladatukat teljesítve betartatják a szabályokat.

„A saját készletünk egy-két napig még kitart, de csak a magam nevében beszélhetek. Van olyan család, ahol 6-7 gyerek is van, a szomszédnak pedig 11. Az egyik szomszédnál egyhetes pólyás kisbaba van, akinek pelenka kéne és olyan tej, amit az orvos ír fel, de orvoshoz sem mehet most kiíratni” – mesélte Renáta.

A közösségi központ területén egyébként van egy élelmiszerüzlet, és azt Renáta is elismerte, hogy engedték az árubeszerzést, viszont hangsúlyozta, hogy most sokaknak pénze sincs, mert nem mehetnek dolgozni. „Sokan kint keresik a pénzüket, de most munkából sem tudnak élni” – mondta.

Információink szerint Ravasz Józsefet, aki hivatalosan is képviseli az ottani közösséget, a hétvége óta nem látták a helyszínen. Hétfőn többszöri próbálkozásunkra nekünk sem sikerült elérnünk. Hasonlóan Hájos Zoltán polgármesterhez, akit négyszer kerestünk, de nem vette fel a telefont.

Ravasz József ugyanakkor hétfőn reggel a Facebook-oldalán többek között azt írta: „Jelen pillanatban azon dolgozom, hogy technikailag hogyan lehet megoldani, kezelni a lakosság napi élelmiszer- és higiéniai ellátásának feltételeit. Fontos, mivel sokan szorulnak egészségügyi ellátásra (gyógyszerek, injekciók). Még nincs tisztázva, hogy ez szervezésileg hogyan lesz bebiztosítva. Tudvalevő, hogy itt egyszerű, szegény emberek élnek. Idősek, középkorúak, gyerekek. Időről időre egyre többen találtak állandó munkát. A többség pedig a város számára közmunkát végez. Kevés azoknak a száma, akik kizárólag a szociális munkára hagyatkoznak.”

A lakosok beszámolói alapján a feszültség fokozódik a Karcsai úton, néhányan pedig szökni is próbáltak. Ezt Csiba Tibor, a városi rendőrség parancsnoka árulta el érdeklődésünkre.

"Pillanatnyilag 4-5 katona és 4 rendőr teljesít szolgálatot a helyszínen, de arra számítunk, hogy a helyzet egyre nehezebb lesz. Sok az elégedetlenkedő, néhányan meg is próbáltak szökni a hátsó kerítésen, létrákon keresztül, de sikerült lefülelni őket” – húzta alá.

Komolyabb incidens azonban eddig nem történt, amit megerősített Both Péter járási rendőrkapitány is. „Ha valaki szökéssel próbálkozik, az szabálysértésnek minősül, és 1659 euróig terjedő bírság róható ki rá” – mondta.

Jelenleg nem tudni, meddig tarthat a karantén, a Regionális Közegészségügyi Hivatal egyelőre tíz napra írta ki. Robotka Rozália regionális tisztiorvos megkeresésünkre elárulta, hogy szombaton kerül sor a roma közösség tagjainak tesztelésére. Csak a három évnél kisebb gyermekeket nem kell letesztelni.

A higiénikusok nem tudják, honnan terjedhetett el a fertőzés ilyen mértékben a roma közösségben. „A Karcsai úthoz nem kötődött a fertőzés terjedését alátámasztó információ. Azok a személyek pedig, akik külföldről tértek haza a járásba, negatívak lettek” – emlékeztetett a tisztiorvos.

Azt nem tudni, minek kell történnie, hova kellene leszorítani a fertőzöttséget, hogy feloldják a karcsai úti vesztegzárat, ugyanis eddig csupán az ott élők felét-harmadát tesztelték le, a pozitívak száma pedig a következő alkalommal könnyedén megnőhet.

„Egyelőre korai lenne erről beszélni, várjuk meg a tesztelést, azt követően születhet erről döntés” – fogalmazott Robotka Rozália.

