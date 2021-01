Két új vakcinával rukkolnak elő az oroszok az elkövetkező 1-2 hónapban

Oroszország februárban megkezdi a Covid-19 elleni második vakcinája, a novoszibirszki Vektor kutatóközpont által kifejlesztett EpiVacCorona tömeggyártását - jelentette be Mihail Misusztyin miniszterelnök az orosz kormány járványellenes koordinációs tanácsának keddi moszkvai elnökségi ülésén.

Misusztyin elmondta, hogy erre az oltóanyagra a kabinet több mint 2 milliárd rubelt különített el (több mint 22 millió euró). Mint mondta, a Csumakov-központ által kifejlesztett harmadik vakcina, a CoviVac márciusban kerül polgári forgalomba.

Kirill Dmitrijev, az oltóanyagok fejlesztését finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója a davosi gazdasági fórumon felszólalva közölte, hogy az első orosz vakcinát, a Szputnyik V-t eddig 14 országban jegyezték be. Irán kedden jelentette be az engedély megadását, ami Magyarországon is megtörtént, annak ellenére, hogy néhány szakértő azt ellenezte. Dmitrijev szerint azoknak az országoknak a száma, ahol a Szputnyik V-t regisztrálták, moszkvai várakozások szerint két héten belül meg fogja haladni a 25-öt.

A lakosság tömeges védőoltása alapvetően a Szputnyik V-vel folyik Oroszországban, de kismértékben EpiVacCoronát is alkalmaztak. Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettesnek a Rosszija 1 televízióban szombaton elhangzott tájékoztatása szerint az országban 2250 oltópont működik. Közölte, hogy az országban eddig 7,6 millió adag vakcinát gyártottak, amiből 2,1 millió dózist szállítottak a régióknak. A tervek szerint az orosz egészségügyi intézményeknek 2021 első negyedévében 17 millió adagot kell megkapniuk.

Anna Popova, a fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) vezetője a parlament alsóházának keddi plenáris ülésén kijelentette, hogy a vakcinációban az orosz állampolgárok elsőbbséget élveznek. Mint mondta, az Oroszországban élő, vagy a járvány miatt az országban rekedt külföldi állampolgárokat és migránsokat egyelőre nem fogják beoltani, de amint lehetőség nyílik rá, ezt is megteszik majd.

Venkates Varma, India moszkvai nagykövete a TASZSZ-nak nyilatkozva kedden kijelentette: bízik benne, hogy az elkövetkező hónapokban beindul a Szputnyik V gyártása, amelyből oroszországi és más országokba irányuló exportra is futja. Az RFPI több mint 100 millió adag vakcina előállítására szerződött a Hetero indiai céggel.

A moszkvai indiai misszióvezető maga is megkapta a Szputnyik V első komponensét. Oroszországban keddre meghaladta a százmilliót a Covid-19-járvány kezdete óta elvégzett laboratóriumi tesztek száma, miközben az újonnan azonosított koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon csak 18 241-gyel emelkedett, 3 756 931-re növelve az eddigi fertőzöttek számát.

A hivatalos adatok szerint ez a legalacsonyabb napi növekmény október 30. óta, amikor 18 283 új megbetegedést diagnosztizáltak. A legtöbb új fertőzöttet, 29 935-öt december 24-én mutatták ki Oroszországban.

