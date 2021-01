Jóváhagyták az Ivermektin terápiás alkalmazását koronavírusos betegeknek

Jóváhagyta az Ivermektin alkalmazását a koronavírus-fertőzés gyógyítására az egészségügyi minisztérium.

Illusztráció

A gyógyszer terápiás alkalmazását egyelőre fél évre engedélyezték Szlovákiában. A gyógyszer nemcsak a kórházakban lesz hozzáférhető, hanem a gyógyszertárakban is kapható lesz receptre - tájékoztatta szerdán a TASR hírügynökséget Zuzana Eliášová, az egészségügyi minisztérium szóvivője.

Az egészségügyi minisztérium közölte, parazitaellenes gyógyszerről van szó, amelynek nagyon erős vírusellenes és gyulladáscsökkentő hatása is van. „Ezt támasztja alá egyre több olyan tanulmány is, amely nemcsak in vitro és állatokon, hanem a világ számos klinikáján is tesztelte a szer hatékonyságát. A gyógyszer a többi kezelés mellett alkalmazható. Már több országban regisztrálták, egyebek között Franciaországban, az USA-ban, Svédországban és Norvégiában" - Mondta Eliášová.

Az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal (ŠÚKL) kedden közölte, hogy eddig nálunk az Ivermektint, és a Kolchicint sem regisztrálták a COVID-19 kezelésére szolgáló gyógyszerként.

A hivatal emlékeztetett, hogy ha a gyógyszergyárnak vannak adatai arról, hogy egy gyógyszer hatásos ez ellen a betegség ellen, akkor két lehetősége van. Az első a szokásos regisztrációs folyamat, ilyenkor a gyógyszergyár az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA) vagy az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatalhoz fordulhat. A hivatal azonban közölte, egyik gyógyszerrel kapcsolatban sem kapott ilyen kérvényt.

Nem regisztrált gyógyszer terápiás alkalmazását is lehet kérvényezni. Szlovákiában az egészségügyi minisztérium adhat ki ilyen engedélyt, és ezt most az Ivermektin esetében megtette.

A ŠÚKL tájékoztatása szerint engedélyezhetik olyan gyógyszer használatát, amelyet Szlovákiában nem regisztráltak, vagy olyanét, amelyet más betegségek gyógyítására regisztráltak.

(TASR)