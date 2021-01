Mit láthatunk idén a moziban? Ezek a 2021-es év legjobban várt filmjei

A 2020-as év legmeghatározóbb filmjei után ezúttal azokat az alkotásokat szedtük össze, amelyek idén nagyot szólhatnak – hacsak a koronavírus-járvány újfent közbe nem szól.

Bár már január végén járunk, a járvány miatt továbbra sem térhettünk vissza megszokott életünkhöz, így többek között a mozik sem nyithatták meg kapuikat. A tavalyi évre ígéretes alkotások voltak betervezve, és erősen is indult a filmes szezon, de mint mindenki tudja, tavasszal beköszöntött a koronavírus, ettől fogva pedig semmi sem úgy alakult, ahogy szerettük volna. A halasztások miatt számos mozifilm átkerült az idei évre, de ezeken kívül új alkotások is terítékre kerülhetnek 2021-ben.

007 Nincs idő meghalni

Daniel Craig utolsó bevetését 007-es ügynökként tavaly tűzték volna műsorra, de a már említett járvány miatt többször is halasztásra kényszerült. A jelenlegi állás szerint a nézők idén áprilisban láthatják újra James Bondot a vásznon. A titkosügynök kalandjai eddig sem okoztak csalódást, de ha megnézzük, hogy Craig mellett olyan nevek bukkannak fel a filmben, mint Ralph Fiennes, Christoph Waltz, Naomie Harris vagy a Freddie Mercuryként nagyot alakító Rami Malek, akkor bizony szinte borítékolható a siker.

Hang nélkül 2

A 2018-as Hang nélkül annak idején új oldalról közelítette meg a horror műfajt, izgalmas, feszültséggel teli cselekményével pedig az év egyik üde színfoltjának számított. Akkor nem sokat tudhattunk meg a hangra azonnal moccanó rejtélyes lényekről, de a második részben választ kaphatunk a felmerülő kérdésekre. Ha a folytatás legalább az első rész szintjét hozza, akkor már elégedettek lehetünk. Emily Blunt mellett feltűnik még Djimon Hounsou és Cillian Murphy is, a rendezői székben pedig ezúttal is John Krasinski foglal helyet. Viszont egy darabig még biztosan nem láthatjuk mozikban a filmet, ugyanis a minap jelentették be, hogy a premiert áprilisról szeptemberre halasztották.

Fekete Özvegy

Újabb film, ami a koronavírus áldozatává esett. A Marvel nagy hősei közül már szinte mindenki megkapta a maga önálló filmjét vagy sorozatát, már csak szegény Natasha Romanoff maradt ki a sorból. Remélhetőleg idén már élvezhetjük Scarlett Johansson jutalomjátékát, de mint tudjuk, a koronavírus-járvány idejében semmi sem biztos. A jelenlegi állás szerint májusban kerül mozikba a film, amit a Marvel univerzum negyedik fázisa és új korszaka nyitódarabjának szánnak.

Godzilla vs. Kong

A szörnyek királyának 2019-es csörtéje elég felejtősre sikeredett, viszont már akkor megtudhattuk, hogy hamarosan egymásra uszítják a két gigászt, Godzillát és Kongot. A film szintén tavaly került volna bemutatásra, a járvány miatt aztán novemberről idén májusra halasztották, néhány napja viszont előrehozták márciusra. Mindeddig hatalmas csend honolt a film körül, néhány napja viszont a Warner bemutatta az első kedvcsinálót, ami kőkemény zúzást ígér.

The Suicide Squad – Öngyilkos osztag 2

David Ayer 2016-os Öngyilkos osztagában nagy lehetőségek rejlettek, végül óriási elhasalás lett a vége. A stúdió viszont nem hagyta veszni a rosszfiúkból álló csapat ötletét, és másodjára is nekifut a dolognak. A stafétabotot ezúttal James Gunn veszi át, aki eddig a konkurens Marvelnél és Walt Disney Studiosnál termelte a remekműveket. Vannak bizonyos fenntartásaink az Öngyilkos osztag 2-t illetően, de a rendező személye már szinte garanciát jelent a sikerre, nem mellesleg a szereplőgárda is elég impozáns, ahol olyan neveket találhatunk, mint Margot Robbie, Idris Elba, John Cena agy Nathan Fillion.

Dűne

A Szárnyas fejvadász 2049, illetve a Sicario – A bérgyilkos című filmet rendező Denis Villeneuve keze alatt készülő Dűne remake a tavalyi év egyik legjobban várt filmje volt, de a többit már tudjuk… koronavírus, halasztás, stb. Kíváncsian várhatjuk, hogy a valódi sztárgárdát felsorakoztató filmnek mennyire sikerül visszaadnia a futurisztikus és archaikus őropera világát. A rendező esküszik rá, hogy a Dűne az eddigi legjobban sikerült munkája, így bizony hatalmasak az elvárások a blockbusterrel szemben.

Mortal Kombat

Bár videojátékos fronton virágzik a széria, filmes téren eddig nem sokat mutatott a Mortal Kombat. Az 1995-ös adaptáció finoman szólva is csak B-kategóriásnak nevezhető, a két évvel később megjelenő második részről pedig inkább ne is beszéljünk. Az azóta eltelt időben viszont technológiai téren rengeteget fejlődött a filmipar, így minden adott egy új Mortal Kombat-filmhez. Bár a premiert áprilisra tűzték ki, egyelőre még nem láthattunk előzetest a filmről. Az egyik színész, Lewis Tan szerint brutalitásból nem szenvedünk majd hiányt – egy korábbi nyilatkozata szerint a készítők annyira nem fogták vissza magukat, hogy volt olyan forgatási nap, amikor egyenesen felfordult a gyomra.

Örökkévalók

A nagyszabású projektként beharangozott sci-fi/fantasy szintén tavalyról lett elhalasztva, de túl sok mindent nem hallani róla a filmes berkekben. Egyelőre annyit tudni, hogy teljesen más oldalról mutatja be a Marvel filmes univerzumát, miközben olyan színészek bukkannak fel benne, mint Angelina Jolie, Richard Madden vagy Salma Hayek. A jelenlegi állás szerint az Örökkévalókat novemberben mutatják be a mozikban.

Mátrix 4

A Mátrix az ezredforduló egyik legnagyobb kultfilmjei közé tartozott, a trilógia lezárása azonban sokáig vita tárgyát képezte a rajongók körében. Mikor már mindenki azt gondolta volna, hogy Neóékat legfeljebb nosztalgiázásként láthatjuk viszont a tévében, meglepetésként jött a hír a negyedik részről. Az utóbbi években már csak John Wickként ismert Keanu Reeves sokáig szkeptikus volt a folytatást illetően, de az már eleve jó ómen, hogy a színészt meggyőzte a forgatókönyv.

A nomádok földje

Frances McDormandnek már kétszer ítélték oda a legjobb női főszereplőért járó Oscar-díjat – először a Fargóban (1996), majd a Három óriásplakát Ebbing határában (2018) című filmben nyújtott teljesítményéért. Azt rebesgetik, hogy idén bezsebeli a harmadikat is, ugyanis A nomádok földjét az idei díjszezon legnagyobb esélyesei között tartják számon. A filmben McDormand egy újkori nomádot alakít, aki vagyona elvesztése után lakókocsijával szeli át Amerikát, miközben a társadalom perifériájára sodródott. A dráma ereje már az előzetesből is érződik, a beszámolók szerint pedig maga a teljes film sem okoz csalódást.

Még számos olyan filmet említhetnék, amely nem került be összeállításunkba, de okozhat meglepetést 2021-ben. Ilyen például az Amerikába jöttem 2, Ryan Reynolds újabb őrültsége, a Free Guy, a Halálos iramban széria immár 9-ik része, Tom Cruise újabb lehetetlen küldetése (Mission: Impossible 7) vagy a King’s Man: A kezdetek. De hogy mindezen filmeket láthassuk is a mozikban, ahhoz elsősorban a koronavírus-járványnak kellene enyhülnie, ellenkező esetben jönnek az újabb halasztások, mi pedig maradunk otthon a tévé előtt.



