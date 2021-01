Csütörtökön sem jutott egyezségre a három magyar párt, az Összefogás már a tárgyalások előtt megüzente a Hídnak, hogy elfogadhatatlan a stílusa

A második idei - online - tárgyalásukon sem jutottak egyezségre az MKP, a Híd és az Összefogás képviselői. Még mindig a három párt közti erőviszonyok elosztása az a kérdés, amelyben nem tudnak megállapodni. Abban azonban már megállapodtak, hogy a választási listáról előválasztással döntenek, de az Összefogás még nem tett le arról sem, hogy előválasztás döntsön az új párton belüli erőviszonyokról is. Ezt azonban mindkét partnere ellenzi.

Nem jutottak megállapodásra a három magyar párt képviselői a csütörtöki tárgyalásukon sem. A megbeszélések továbbra is az új párt belső erőviszonyairól szólnak. A Híd két kompromisszumos javaslattal érkezett, de ez sem segítette elő a megállapodást.

„Az első, hogy megújítottuk a decemberi javaslatunkat, miszerint a párt elnökségét 18-ról 20-ra bővítsük és a két új pozícióból egyet az MKP egyet pedig az Összefogás kapjon. Ezzel az MKP 50%-a is megmaradna, az Összefogás súlya pedig megnőne” – tájékoztatta a Paramétert Sólymos László pártelnök.

A húsztagú elnökségben 10 képviselője lett volna az MKP-nak, 6 a Hídnak, 4 pedig az Összefogásnak. A párt azt is javasolta, hogy ezek az erőviszonyok csak a következő választásokig legyenek érvényben. „A választások után a választásokon elért eredmények alapján alakítsuk át az arányokat - így biztosított, hogy az emberek támogatottsága a párton belüli erőviszonyokban is megmutatkozzon” – magyarázta Sólymos.

A parlamenti lista összeállításában már megegyeztek

Az MKP két korábbi javaslatát viszont elfogadták a felek, de ezek nem az arányokra vonatkoztak.

„ Az MKP két javaslatát, a megalakulandó párt erkölcsi tisztaságával és az előválasztással kapcsolatban a másik két tárgyalópartner elfogadta” - tájékoztatott Forró Krisztián pártelnök.

Forróék előválasztási javaslata viszont nem a pártstruktúrára, hanem a parlamenti listára vonatkozik, erről dönthetnének a választók egy előválasztáson.

Összefogás: elfogadhatatlan a Híd ultimatív modora

Az Összefogás már a tárgyalásra is egy Facebook-poszttal hangolt, amelyben elfogadhatatlannak nevezte a Híd tárgyalási stílusát. Azt kifogásolják, hogy a Híd a tárgyalások előtt megerősítette elnökségének két korábbi döntését, amely szerint egyharmados arányt akar magának az elnökségben, és február 15-ig be akarja fejezni a tárgyalásokat. Egyben azzal is megvádolták Sólymosékat, hogy a magyarok számára hátrányos népszámlálási módszert támogatnak.

„Nem tudjuk és nem is akarjuk megszeretni a Most-Híd ultimatív tárgyalási modorát, legyen az a magyarokra nézve hátrányos népszámlálási módszertan, a pártegyesítés fix határideje , vagy az új pártban megszerzett aránytalan részesedésük mértéke” – írta Facebook-bejegyzésében a csütörtöki tárgyalások előtt szűk egy órával az Összefogás.

Majd részletezték, hogy szerintük mi mindenben kellene megegyeznie a három pártnak, mielőtt még megköthetnék a megállapodást: „számtalan adminisztratív és ideológiai kérdés vár tisztázásra, amiben nem sikerült előrelépni, illetve az új egységes párt jogalanyiságának pontos létrejöttéhez is még rengeteg munka vár ránk”. Szerintük ezt a munkát február 15-ig nem tudják befejezni, akárhogyan sürgeti is azt a Híd.

A posztban viszont már nem említik megoldandó kérdésnek az előválasztás részleteinek megbeszélését, vagyis ebből úgy tűnt, hogy már nem erőltetik, hogy az új párton belüli erőviszonyokat is előválasztással határozzák meg. Mózes Szabolcs pártelnök azonban még mindig nem tartja kizártnak, hogy előválasztással határozzák meg a az erőviszonyokat az új pártban. „Tárgyalunk tovább, ha nincs egyezség, az előválasztás az egyik megoldás” - mondta a Paraméternek Mózes.

Az Összefogás kezdeményezte, hogy hozzanak létre egy COVID-munkacsoportot. A Híd azonban már jelezte, hogy ennek a munkacsoportnak nem látja értelmét, az MKP pénteken dönt erről. Az Összefogás ebben a munkacsoportban azt akarná vizsgálni, hogy mi okozza, hogy hat legfertőzöttebb magyarlakta járásban a pozitív tesztek aránya az országos átlag dupláját is túllépte a hétvégi tesztelés alapján.

