LÉNYEG: Egy somorjai gyilkosság még a kedvezőtlen járási vírusadatokat is beárnyékolja

A Dunaszerdahelyi járásban rengeteg új fertőzöttre bukkantak, de szerencsére ez nem jelenti azt, hogy rögtön anális tesztelésre kényszerítenék a csallóközieket. Ez a kényes téma azonban szóbeszéd tárgyává vált.

A szerdai, országos tesztelés végeredményének adatai ismeretében nem nagyon lepődhettünk meg azon, hogy most a Dunaszerdahelyi járásban találták a második legtöbb új fertőzöttet. Csak a főváros tudta lekörözni ebben a "nemtelen" viadalban a csallóközi régiót, Kassa már nem.

És mivel a szakmai konzílium nem ajánlja a szigorítások február eleji enyhítését, így hát nem kezdődhet el a tanítás az iskolákban február 1-től, azaz marad az online oktatás. Az alap- és a középiskolások továbbra is csupán a távoktatás keretében okosodhatnak, óvodába és napközibe pedig csak a stratégiai ágazatokban dolgozó szülők gyerekei járhatnak, meg azok, akiknek a felmenői nem tudnak otthonról dolgozni. De az oktatásügyi miniszter reménykedik, hogy február 8-án már minden gyerkőc számára megnyithatják az ovikat és az alapsulik alsó tagozatait.

Hírzárlat: még nem tudni, mi áll a somorjai gyilkosság hátterében

Ezek olyan információk, amelyek szinte minden családot érintenek, mégis, egy szörnyű tragédia miatt mindez kissé a háttérben maradt. Ugyanis mostanáig ismeretlen körülmények között Somorján meggyilkoltak egy fiatal, háromgyermekes családanyát. Ahogy az ilyen borzalmakkor lenni szokott, rögtön hírzárlatot rendeltek el az üggyel kapcsolatban, és a részletekről csak később tájékoztatnak.

Fontolgatják a végbélnyílásos tesztek beszerzését

Nem szószátyárabbak a hatóságok azzal összefüggésben sem, hogy Szlovákiában is megjelenhet az anális tesztelés. Az egészségügyi miniszter mindössze annyit jegyzett meg erről a bizarr kivizsgálásról, hogy már fontolóra vetté az ilyen végbélnyílásos tesztek beszerzését, amely gyorstesztet már néhány országban alkalmaznak is. Nagy előnyének állítják be, hogy ez a székletből vett mintát analizáló teszt két nappal hamarabb képes a koronavírus azonosítására, mint a PCR-es készülék. Hátránya is van, mégpedig az, hogy rendkívül hosszú ideig, akár a megfertőződéstől számított hat héten keresztül is kimutatja a vírus jelenlétét a szervezetben. Ez azt jelenti, hogy a salakanyag fertőzöttként azonosítana már réges régen kigyógyult embereket is. Szar ügy, mondhatnánk, de annyiban megkönnyebülhetünk, hogy az anális mintavétel tömeges "bevetését" a kormány nem tervezi.

A kormányfő a NAKA-nál járt, közben új főzsarut is kaptunk

Az a kabinet, amelyiknek a vezetőjét, azaz Igor Matovičot a Nemzetközi Bűnüldözési Ügynökség csütörtökön hallgatta ki több órán keresztül egy 2015-ös üggyel kapcsolatban. Öt-hat évvel ezelőtt ugyanis "normális" dolognak számíthatott, hogy Matovičot és a hozzá közel álló, szintén ellenzéki Daniel Lipšicet illegálisan figyelte meg a NAKA négy tagja. Az ilyen tevékenységre az utasítást a Fico-korszak "árnyékrendőrségének" - időközben rácsok mögé rakott - főmuftiján, Norbert Bödörön keresztül a azóta szintén lesittelt Tibor Gašpar akkori országos rendőrfőkapitány és a bűnüldözési ügynökség korábbi vezetői adták ki. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, egymást váltották a főzsaruk, és jelképes is lehet, hogy éppen ma töltötték be a főrendőri posztot: Roman Mikulec belügyminiszter Peter Kovařík személyében kinevezte az új országos rendőrfőkapitányt.

Amíg Pellegrini tollászkodik, addig vígan civakodhatnak a magyar pártok

A három magyar párt a "ne fárasszatok minket, unalmasak vagytok" hírkategóriában indult és nem okoztak csalódást, most sem egyeztek meg az esetleges összefogás mikéntjéről. És persze szakadatlanul folyik az üzengetés. Még mindig a három törpepárt közti erőviszony elosztása a fő kérdés, meg a modorbeli sajátosságok. Ilyenekkel addig lehet vacakolni, amíg az ellenzéki sztárpolitikus Peter Pellegrini vissza nem hízik a vírus miatt levedlett öltönyébe, és nem kényszerít ki egy előrehozott parlamenti választást. Bár ahogy sokasodnak az exsmeres góré burzsujkodásáról szóló sztorik, nem is biztos, hogy tartani kellene egy új kampánytól. Igencsak visszaüthet az, ha azon kezd majd rugózni a választópolgár, hogy az exkormányfő kormánygéppel ugrott el Németországba szilveszterezni. Még akkor is, ha egy kiváló tenor és nem egy szimpla szoprán hívta meg őt oda.

