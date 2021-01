LÉNYEG: Rá vagyunk görcsölve „doktor“ Matovičékra, de legalább lassan lecsukják minden vámszedőnket!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. Minden hétköznap csokorba szedjük a nap legfontosabb eseményeit, így garantáltan nem marad le semmiről.

Közép-európai sorsunk enyhén igazságtalan fintora, hogy a lakossági többség, a fű, a fa, a virág mind egy szálig a covid- és tesztmizériára, meg a vakcinavárásra, illetve tagadásra van rágörcsölve. Holott Szlovákia szerte a világjárványnál talán sokkal fontosabb, ha nem is világrengető, de mindenképpen sorsfordító cselekmények zajlanak. Amely cselekmények következményei közvetve bár, de Szlovákia minden egyes állampolgárát érintik.

Konkrétan a hónapok óta folyamatosan zajló letartóztatásokról van szó. Amely akciók kárvallatjai olyan, eddig a „felső tízezerhez” tartozó tolvajok, akikről évtizedeken át még csak elképzelni sem lehetett, hogy akár a hajuk szála is meggörbülhet. Ehhez képest a legutóbbi kormányváltás óta most már szinte hetente verik őket bilincsbe a zsaruk.

Van is Robert Ficoék részéről emiatt sírás-rívás, fogak csikorgatása. Nyilvánvaló ugyanis, hogy szorul a hurok.

Vámszedők bilincsben!

Pénteken hajnalban František Imreczére, a Pénzügyi Igazgatóság Fico-kormány alatti elnökére, a pénzügyőrség informatikai vezetőjére, Milan Gregára és további hat társukra csapott le a NAKA. A korrupciós bűncselekmények feltárására irányuló akciósorozat igencsak találó megnevezése a Vámszedő (Mýtnik). A sajtónak kiszivárogtatott információk szerint a nyomozók Michal Suchoba és Jozef Brhel nagyvállalkozókat is őrizetbe akarták venni. De minő érdekes, Brhel állítólag az Atlanti-óceán egyik szigetén, Suchoba pedig az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Abu-Dzabiban múltaja az időt. Ami kétségkívül sokkal kellemesebb buli, mint fölajzott zsaruk keresztkérdéseire válaszokat keresgélni…

Hogy legalább elképzelése legyen a kedves olvasóknak a szóban forgó ügy súlyáról, tudni kell, hogy Imrecze nevéhez fűződik a Pénzügyi Igazgatóság informatikai rendszerének újjászervezése, amit sokan túlárazottnak tartottak annak idején. Kiderült például, hogy ez a folyamat a nyilvánosságot megkerülve zajlott le, miközben az állam súlyos 10 milliókat fizetett ki az új struktúra kiépítéséért. Brhelt pedig a Gorilla-iratokban Jaroslav Haščák Penta-vezér a Smer egyik "részvényeseként" emlegeti. Brhel cégei elsősorban az IT és az energetika területén tevékenykednek. Az első Fico-kormány idején egy rakás céget alapított, amelyek meglehetősen sikeresek lettek az állami megrendelések területén, összesen 85 milliónyi megrendelést gyűjtöttek be, 2012-től 2015-ig pedig további 185 milliót.

Ugyancsak a Vámszedő akció keretében történt, hogy a NAKA kommandósai ellátogattak a pozsonyi Hotel DoubleTree by Hiltonba, amely az ismert szlovák oligarcha, a Smer háttéremberének (pénzeszsák) tartott Juraj Široký tulajdona.

Van még kérdés, Fico úr és hívei…?

Szlovákia korrupciós fertőzöttsége elképesztő, akkor is, ha Magyarországé még elképesztőbb

Ha van kérdés lehet tovább lapozni ide: Pellegrini sara, hogy Szlovákia korrupciós fertőzöttsége globálisan Jordániával és Örményországgal van azonos szinten. És ezt az a tény sem enyhíti, hogy Magyarország ebben az összehasonlításban még rosszabbul végzett. Szomszádaink, ha úgy tetszik nemzettestvéreink Jamaicával és Tunéziával vannak azonos szinten a Transparency International éves jelentése szerint.

Szlovákia 2020-ban 49 pontot szedett össze a 100 pontig (a korrupcióval legkevésbé fertőzött országokig) terjedő skálán és ezzel a 180 országot vizsgáló felmérés 60. helyén végzett. Alig akad olyan európai uniós tagország, ahol rosszabb lenne a helyzet, de azért akad ilyen is. Például a 44 pontot összegyűjtő Magyarország, amelyik a 69. helyezéssel holtversenyben továbbra is Bulgáriával és Romániával áll egy szinten, és így közösen osztoznak az EU-n belüli rangsor utolsó helyén. Ami a V4 csoport többi országát illeti: Csehország 54 ponttal a 49., míg Lengyelország 56 ponttal a 45. helyen végzett.

A szlovák állampolgárok egyetlen vigasza jelenleg az lehet, hogy a szlovákiai adat még a Peter Pellegrini vezette kormány ténykedésének, azaz 2019-es esztendőnek a tükre. Az Igor Matovič irányította kabinet munkáját majd a következő lista értékeli. Amely értékelésben nyilván megjelenik majd, hogy a Matovič-kormány színrelépése óta tagadhatatlanul, több korrupt gazember került hűvösre, mint amennyit az Unió letezése óta összesen lefüleltek Európában.

Ezzel természetesen nem azt szeretnénk sugallani, hogy Szlovákiában minden nagyon szép, minden nagyon jó és minden a legnagyobb rendben van. Ha ugyanis ez lenne a helyzet, nem juthatott volna eszébe egy szegény fiatalembernek, hogy fejszével és szuronnyal felfegyverkezve látogassa meg a szlovák parlamentet, hogy elégtételt vegyen az ottani képviselőkön. Merthogy, úgymond az állam tönkretette az életét. Hogy konkrétan mire gondolt a delikvens, azt most firtatják nála az illetékes szervek.

De arra sem nagyon lehetnek büszkék sokan Szlovákiában, hogy az újnáci Marian Kotleba fémjelezte pártnak lehetősége teremtődik az állami szervek szabályszegéseit számon kérni. Kotlebáék a tiszti főorvost jelentették fel, amiért annak idején megengedte a parlamenti képviselőknek, hogy fertőzötten is ülésezzenek. Megvan még ugye, hogy a tiszti főorvos decemberben adott ki egy határozatot, amelynek köszönhetően a pozitívan tesztelt képviselők is részt vehettek a parlamenti ülésen? A képviselők a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szavaztak akkor – hogy ez elfogadhassák, 90 szavazatra volt szükségük.

Kotlebáékon és néhány egyéb rátartin kívül persze senki sem kételkedett akkor, hogy a tiszti főörvost a jó szándék vezérelte. Bár ugyanígy világos, hogy a pokolba vezető út is jószándékkal van kikövezve…

Fény a covidalagút végén?

Lassan, de biztosan most már talán megcsillanhat némi fény a covidalagút végén. Napvilágra került ugyanis, hogy 2,114 millió adag vakcinát kaphat Szlovákia az első negyedévben. Ez annyit tesz, hogy ebben a tempóban nyárig megkaphatja a védőoltást a szlovákiai népesség fele. Ha akarja! Márpedig virustagadók ide vagy vakcinaszkeptikusok oda, aki nyáron szeretne elmenni a Magas-Tátrába, a Balatonra, a horvát tengerpartra stb. vagy akár csak naponta egy-két kávéra valahová társaságba, esetleg focimeccsre, az baromira akarni fogja az oltakozást. Ellenkező esetben ugyanis gubbaszthat majd otthon úgy, mint ahogy azt most télvíz idején kénytelen elszenvedni.

Addig is tetszik vagy sem, lehet tesztelni a szó szoros értelmében orrba-szájba, ha boltba vagy munkába szökne is az ember. Amely cselekménnyel előbb-utóbb akkor is megtelik a hócipő, ha február elejétől a szlovák állampolgárok havonta kétszer csináltathatnak majd PCR-tesztet az egészségbiztosító költségére.

Épp így telik meg a lábbeli Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszterrel is, aki hurráoptimistán arról mesél a közönségének, hogy jelentősebben javul a járványhelyzet Szlovákiában, mint a környező országokban. Miközben továbbra sem csökkent a kórházban kezelt fertőzöttek száma, sőt, 3285-ről 3511-re emelkedett. Közülük 308-an vannak lélegeztetőgépen. Az elmúlt hét nap alatt pedig 94-ről 107-re nőtt a halálos áldozatok átlagos száma. És kiderült, Pozsonyban és Nyitrán rosszabb a helyzet, mint azt korábban gondolták. Mindkét régió a fertőzöttebbek közé került. Így aztán kész horror belegondolni, hogy mi lenne itt, ha nem javulna jelentősebben a helyzet Szlovákiában, mint a környező országokban…

