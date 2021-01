Többször leteszteltette magát két fertőzött férfi, a rendőrség lépett az ügyben

Fertőző betegség szándékos terjesztésének ügyében indított eljárást a rendőrség, miután két férfi azt követően vett részt antigéntesztelésen, hogy néhány nappal korábban pozitív lett az eredményük.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Az eset szerdán történt a zsolnai kórházban kialakított mintavételi ponton. Amikor az egészségügyi nővérek szóltak nekik, hogy pozitív lett az eredményük, az egyik férfi azt mondta, hogy tudja, mert már előző héten szombaton is az volt. Ezt követően a másik férfi is bevallotta, hogy őt is pozitívan tesztelték korábban – még el is dicsekedte, hogy sorozatban már a harmadik tesztje lett pozitív.

A mintavételt végző egészségügyi dolgozók szóltak feletteseiknek, akik ezt követően az előírásoknak megfelelően értesítették a rendőrséget.

A rendőrség fertőző betegség szándékos terjesztésével gyanúsította meg a két férfit. A hatóság szerint országszerte előfordultak már hasonló esetek, hogy pozitív teszteredményt követően az emberek újabb tesztelésen vettek részt. Holott a törvény szerint, akinél koronavírus-fertőzést állapítanak meg, annak automatikusan tíznapos karanténba kell vonulnia, valamint telefonon kell értesítenie körzeti orvosát.



(noviny.sk)