Újabb vuhani kórházban vizsgálódott a WHO a koronavírus-járvány eredetét kutatva

Újabb helyszíneken, többek között egy kórházban vizsgálódtak az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői szombaton a kínai Vuhanban, a koronavírus-világjárvány feltételezett kiindulási helyén.

Illusztráció (Fotó: TASR)

A WHO küldöttsége, amelynek tagjai többek között állategészségügyi, élelmiszerbiztonsági és járványügyi szakemberek, valamint virológusok, a kínai hatóságok által rájuk rótt 14 nap kötelező karantén után pénteken kezdték kutatni a koronavírus pontos eredetét a kínai nagyvárosban.

Szombaton felkeresték a Jinyintan kórházat, amely a 11 milliós közép-kínai metropolisz egyik első olyan kórháza volt, ahol koronavírusos esetekkel találkoztak. "Az otthoni intenzív terápiás orvosokéhoz nagyon hasonló sztorikat hallottunk" - írta a Twitteren Marion Koopmans holland virológus, a WHO-küldöttség tagja.

Előzőleg a WHO közölte: szakértői fel fognak keresni több kórházat és azt a Huanan halpiacot is, amelyet összefüggésbe hoztak a világon a legelső koronavírusos esetekkel. A szakemberek beszélnek Kínában tudósokkal, orvosokkal és az első betegekkel is.

A WHO szakmai vizsgálódása politikai töltetet kapott, miután Kína váltig hangoztatja: nem követett el hibát közvetlenül a vírus megjelenése utáni első, kritikus időszakban. Ugyanakkor egy helyszíni látogatás alapján aligha tudja majd a WHO megállapítani a vírus pontos eredetét. Ehhez feltehetően több évi kutatásra, állatokból vett mintákra, génelemzésre és járványtani vizsgálatokra lesz szükség.

Az egyik hipotézis szerint a vírust egy orvvadász adhatta át piaci árusoknak, akik behurcolták Vuhanba.



