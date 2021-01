Hamarosan eldől, mi legyen a karcsai úti koronavírusos lakosokkal Dunaszerdahelyen

Egyelőre nem összegezték a péntek délelőtti PCR-tesztelés eredményét, vasárnap várható végleges eredmény, hétfőn pedig összeül a városi válságstáb.

Archív felvétel

Hájos Zoltán polgármester szombaton délután közölte a Facebook-oldalán, hogy pozitív lett a PCR-tesztje, melyet pénteken reggel, a Karcsai úton kialakított mintavételi ponton végeztek el rajta.

Ennek kapcsán érdeklődtünk az illetékeseknél arról, hogy a roma közösségből hány személynek lett pozitív a tesztje szűk egy héttel azt követően, hogy a Regionális Közegészségügyi Hivatal elrendelte a karantént.

Michal Deraj, a járási hivatal elöljárója érdeklődésünkre közölte, hogy egyelőre nem kapta meg a végleges eredményt.

"Hétfőn ül össze a városi válságstáb, ahol az eredmények alapján döntés születhet a továbbiakról, az elrendelt karantén viszont keddig mindenképpen érvényben marad" - árulta el.

Ezt megerősítette Robotka Rozália regionális tiszti főorvos is, kiegészítve azzal, hogy az eredmények feldolgozásán jelenleg is dolgoznak, vasárnap összegzik, illetve foglalkoznak azzal is, hogy milyen intézkedéseket hozzanak a közösséggel kapcsolatban a továbbiakban. Az egyik lehetőség a koronavírusos lakosok elkülönítése, máshol történő elszállásolása, a tisztiorvos ennek kapcsán is vasárnapra ígért választ.

Múlt hét szombaton a karcsai úti roma közösségi központnál felállított mintavételi ponton elvégzett 172 tesztből 41 lett pozitív. Ez nagyon magas arány, csaknem minden negyedik vizsgált személy koronavírus-fertőzésére utal.

A Karcsai úton élő közösség létszáma ugyanakkor ennek csaknem háromszorosa, tehát várhatóan emelkedni fog a pozitívak száma, különösen úgy, hogy kis helyen élnek nagyon sokan.

A karantén első napjaiban az élelmiszer-ellátással is gondok akadtak, keddre viszont ez lényegében megoldódott, köszönhetően a sok adománynak, illetve azok koordinálásának. Ugyanakkor pénteken élelmiszerosztás közben alakult ki olyan konfliktus, ami tömegverekedéshez vezetett.

Kedden látogatást tett a közösségnél Ravasz Ábel korábbi romaügyi kormánybiztos is, aki azt javasolta, különítsék el a pozitív lakosokat, különben nagyon hosszan elhúzódhat a karantén. Felhívta a figyelmet a lappangó problémákra, minthogy a közösségben sok a drogfüggő, esetükben az elvonási tünetek pedig szélsőséges esetben agresszióhoz is vezethetnek.

(SzT)