Tovább bővül a keret Dunaszerdahelyen, botrányhőst igazolt a Nitra – heti átigazolások a Fortuna Ligában

Az utolsó átigazolásokat hajtják végre a Fortuna Liga csapatai a téli transzferidőszak jövő heti zárása előtt. Összegeztük az elmúlt hét eseményeit.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Bővül a DAC felnőttcsapatának játékoskerete: a kölcsönből visszatérő Abdulrahman Taiwo, valamint a profi szerződést kapó Bögi Ferenc mellett eddig Crieghton Braun, Luciano Vera, valamint a somorjai farmcsapatból kiemelt Brahim Moumou csatlakozott az együtteshez, a héten pedig újabb két játékos érkezését jelentették be. A 21 éves brazil Mateus Brunetti balhátvédként és középső védőként is megállja a helyét, de a dunaszerdahelyi klub vezetősége nem titkolja, hogy a sérüléséből lábadozó panamai védőt, Eric Davist kell majd pótolnia.

A 23 éves Isaac David Christie-Davies személyében a DAC egy ifjúsági BL-győztest is tudhat a csapatában. Bernd Storck vezetőedző már dolgozott együtt a fiatal walesi játékossal a Cercle Bruges együttesénél, ott azonban egy sérülés vetette vissza a pályafutását. Christie-Davis az angol másodosztályú Barnsley csapatától érkezett kölcsönbe a szezon végéig.

Egy távozót jelentett be a DAC a héten: a 19 éves tehetséges szélső, Jorge Mendez családi okokra hivatkozva kérte szerződése felbontását, hogy hazatérhessen Panamába. Megtudhattuk továbbá, hogy Martin Bednár a szezon tavaszi felében is a nagymihályiakat erősíti, miután december végén lejáró kölcsönszerződését az idény végéig meghosszabbították.

Szintén a Michalovcéhez köthető, hogy az együttes japán játékossal erősítette meg a középpályáját – Takuto Oshima a Družstevník Župčanytól érkezett kölcsönbe. Őszi vendégjátékát követően a Sereďtől végleg a román második ligában szereplő Csíkszeredához igazolt a 24 éves Mészáros András. A DAC-ban nevelkedett labdarúgónak nem ment rosszul a játék az őszi idényben – 12 bajnokin négyszer volt eredményes. Tapasztalt játékosokat igazolt a Spartak Trnava: a korábban a Ružomberok együttesében is megforduló Filip Twardzik a cseh Karvinától érkezett a védelembe, míg a 2019/2020-as idényben a nyitraiak játékosaként 12 gólt jegyző Milan Ristovskit a HNK Rijeka adta kölcsön a szezon végéig.

Komolyan gondolják a csapatépítést Nyitrán, ahol erősödik a germán vonal: az elmúlt hét folyamán hét játékos érkezett a Zobor alá, közülük hatan németek, egy pedig svájci. Köztük egy igazi botrányhős leigazolását is bejelenthették: a még mindig csak 24 éves Sinan Kurtot a német labdarúgás egyik legtehetségesebb fiatal játékosának tartották, a Mönchengladbachban nevelkedett, az U15-től U19-ig pedig minden német utánpótlás-válogatottban pályára lépett. 2014-ben az akkor 18 éves játékost 3 millió euróért leigazolta a Josep Guardiola vezette Bayern München, amelynek színeiben egy Hertha elleni meccsen pályára is lépett. Többnyire csak a tartalékok között kapott szerepet, a játékos viszont többre vágyott, így másfél év után a Herthához távozott, amelynek akkoriban Dárdai Pál volt a vezetőedzője. Csakhogy Kurt nem igen jött ki a magyar mesterrel, gyakran súly- és fegyelmi problémái miatt került rivaldafénybe. Egyik ilyen esete óriási port kavart: történt ugyanis, hogy Kurt a péniszéről készült képet küldött egy kiskorú lánynak, amiért a labdarúgót pénzbüntetésre ítélték.

Kurt 2019 januárjában az osztrák másodosztályú WSG Wattens játékosa lett, csakhogy fél év és 13 tétmeccs után innen is távoznia kellett. A támadó egy évig csapat nélkül állt, tavaly szeptemberben pedig a német negyedik ligában szereplő SV Straelen dobott neki mentőövet. Egy sérülés miatt azonban itt is képtelen volt magát beverekedni a kezdőcsapatba, most pedig úgy döntött, innen is továbbáll. A fiatal játékos Nyitrán indíthatja újra karrierjét, 2015-ben a Transfermarkt 1 millió euróra taksálta a piaci értékét – jelenleg 100 ezer euró.



Az elmúlt hét átigazolásai a Fortuna Ligában a Transfermarkt szerint:

(tt)