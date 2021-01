Pellegrini először kritizálta az oltási kampányt, majd amikor többen megszólták ezért, inkább bocsánatot kért

Peter Pellegrini az RTVS O 5 minút 12 című műsorában a koronavírus elleni oltás kampányát kritizálta, később azonban elnézést kért mindenkitől, aki szavai szerint "támadásként" értelmezte a mondandóját.

TASR

Pellegrini először úgy nyilatkozott az RTVS műsorában, hogy a kampányban részt vevő emberek pénzjutalmat kapnak, illetve soron kívül oltják majd be őket.

Az Egészségügyi Minisztérium azonban határozottan elutasította a vádakat. A kommunikációs osztály a TASR-nek elmondta, a kampányban mindenki önszántából, támogatása jeléül vesz részt, és cserébe semmilyen anyagi juttatást nem kapnak. Továbbá aláhúzták, hogy egyikük sem élvez előnyt, nem fogják soron kívül beoltani őket.

Pellegrini szavaira Kamila Magálová színésznő, a kampány egyik résztvevője is felkapta a fejét és dühítőnek találta az állításait. Elmondta, a felkérésre azonnal igent mondott, mivel egyébként is szerette volna beoltatni magát, s szívesen vállalta ezt a nyilvánosság előtt is. Hozzátette továbbá, még nincs beoltva, ugyanúgy ki kell várnia, míg rá kerül a sor, mint mindenki másnak.

Pellegrini később azt mondta, tisztel mindenkit, aki kórházakban, oltási központban vagy a koronavírus elleni oltás kampányában vesz részt.

„Bevallom, nem volt teljes áttekintésem arról, hogy ki mindenki vesz részt a kampányban, és téves információim voltak arról, hogy ezt pénzjutalom ellenében végzik, valamint hogy az egyes szereplőket soron kívül oltották be"

- magyarázta.

Ugyanakkor meg van győződve arról, hogy a sikeres kampányhoz nemcsak a kulturális vagy a sportéletből származó ismerős arcok részvétele segít hozzá, hanem szükség van az egészségügyi szakemberek oltás melletti kiállására is.

(čas.sk)