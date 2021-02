Elmondták a csallóközi polgármesterek, mit akarnak, a pénzosztók meg kicsit a kedvükben jártak

Döntött a Környezetvédelmi Alap azokkal a "zöld" minisztériumhoz tartozó szervezethez eljuttatott beadványokkal kapcsolatban, amelyekben a déli régióink településeinek vezetői azt kérték, tolják ki a középületek hőszigetelésére kiírt pályázatok leadási határidejét. Az alapnál átgondolták a helyzetet, és azt mondták, három héttel hosszabbítanak.

Illusztráció

Korábban már beszámoltunk arról, hogy polgármesterek kezdeményezésére a pályázati határidők meghosszabbítását kérte egyek mellett a környezetvédelmi minisztériumtól a Híd és az MKP, mivel a koronavírus elleni óvintézkedések idején szinte lehetetlen a februári pályázati határidőt tartani. A pártok szerint a községek nem lehetnek a lockdown kárvallottjai.

A szaktárcához eljuttatott levélben a Dunaszerdahelyi és a Galántai járás polgármesterei azt szerették volna elérni, hogy tolják ki a Környezetvédelmi Alap által meghirdetett “Középületek energiahatékonyságának növelése és hőszigetelése” projektek - az eredetileg február 5.-ben meghatározott - benyújtási határidejét.

Portálunk is érdeklődött a Dunaszerdahelyi járás polgármestereit is foglalkoztató kérdésről, kaptunk is ígéretet arról, hogy értesítenek, ha lesz fejlemény. Az alap munkatársa Ľudmila Katonová most jelezte, három héttel, azaz február 26-ig kitolták a pályázatok leadási határidejét. A pályázati kiírás melléklete szerint a kedvezőtlen járványügyi helyzet az oka annak, hogy adtak még pár hetet a megfelelő papírmunkák elvégzésére.

(sp)