Bénes Laci és a többiek – több szlovák válogatott labdarúgó is új csapathoz igazolt télen

A doborgazi származású Bénes László elhagyta a Borussia Mönchengladbach együttesét, és az Augsburghoz igazolt kölcsönbe a szezon végéig.

Fotó: TASR/AP

Bénes a több játéklehetőség reményében igazolt az Augsburghoz. „Laci arra kért bennünket, hogy engedjük el őt féléves vendégjátékra, hogy kellő meccstapasztalatot szerezzen a Bundesligában. Mivel a Borussia számára fontos a további fejlődése, eleget tettünk kérésének” – nyilatkozta a klub honlapjának Max Eberl sportigazgató.

Bénes fő célja, hogy a nyári Európa-bajnokság előtt játékba kerüljön, ideiglenes klubjának pedig igyekszik majd meghálálni a bizalmat. Karol Csontó, a játékost képviselő Stars&Friends ügynökségtől elmondta, hogy Laci remek teljesítményt nyújt a Borussiában, amely eleinte nem is akarta őt elengedni. „Számunkra viszont az volt a legfontosabb, hogy olyan klubban helyezkedjen el, ahol rendszeres játéklehetőséget kap. Ezért fogadtuk el az Augsburg ajánlatát, amely biztos helyet garantál neki a kezdőcsapatban” – nyilatkozta Csontó.

Bénes László 2016 nyarán az MŠK Žilina csapatától igazolt a Borussia Mönchengladbach együtteséhez, amelynek színeiben 2017 áprilisában debütált. Azon a mérkőzésen győztes gólt szerzett a Hertha ellen. Azóta 51 mérkőzésen lépett pályára csapatában, szerződése 2024 júniusáig szól.

Nem Bénes volt az egyetlen a szlovák válogatottak közül, aki a téli átigazolási piac hajrájában csapatot váltott. Denis Vavro az idei szezonban csupán 51 percet kapott a bajnokságban a Lazio Romában, többnyire pedig a meccskeretbe sem kerül be. Januárban ezért ő is a kölcsönjáték mellett döntött: az FC Genoa végül lemondott róla, mivel nem ment át az orvosi vizsgálatokon, a spanyol La Ligában sereghajtó SD Huesca viszont szívesen látja a 24 éves védőt. Új csapatot talált magának Miroslav Stoch is, aki tavaly augusztus óta volt szabadon igazolható – most a lengyel Zaglebie Lubin dobott neki mentőövet.



(tt)