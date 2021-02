Nem sikerült a megmérgezése, ezért három évre lecsukják a Putyint legbátrabban bíráló orosz ellenzékit

Az illetékes moszkvai bíróság hároméves letöltendőre változtatta a Vlagyimir Putyint legbátrabban bíráló orosz ellenzékire, Alekszej Navalnijra kimondott felfüggesztett börtönbüntetést -írja a hvg.hu.

Fotó: TASR/AP

A döntés indoklása szerint Navalnij megsértette az ellene 2014-ben hozott felfüggesztett börtönbüntetés szabályait, azaz nem jelentkezett kéthetenként az orosz rendőrségen, miközben Berlinben lábadozott az ellene tavaly augusztusban, a szibériai Tomszkban idegméreggel elkövetett merényletből.

Az ítéletet annak idejént azért hozták, mert a Navalnij által politikainak tekintett vádak szerint az ellenzéki blogger kétes ügyletek során pénzt sikkasztott orosz vállalatoktól.

A mostani ítélet azt jelenti, hogy Navalnijnak három és fél évre kell börtönbe vonulni, amiből levonják azt a tíz hónapot, amelyet korábban már háziőrizetben töltött.

A börtönbüntetés mellett érvelő ügyész szerint Navalnij szeptember 23-ig volt kórházban, utána lehetősége lett volna megjelenni a rendőrségen minden hónap első és harmadik hétfőjén. Navalnij védői viszont arra hivatkoztak, hogy az ellenzékit egy olyan perben hozott ítélet alapján akarják börtönbe küldeni, amelyről az Európai Emberi Jogi Bíróság is kimondta, az eljárás nem volt tisztességes.

A bírósági épület környékén – hasonlóan a január 23-ai és január 31-ei Navalnij-párti tüntetésekhez, tömeges letartóztatások voltak. Több olyan, független médiumnál dolgozó újságírót is elvittek, aki „Press” feliratú láthatósági mellényt viselt. A rendőrök megszállták a környéket, még a közeli temető is tele volt egyenruhásokkal, és nem engedték a bíróság épületéhez a tiltakozókat. Moszkvában és Szentpéterváron is lezárták a központi tereket is, a hatóságok meg akarják előzni a spontán tüntetéseket.

Navalnij Berlinből érkezett haza pár napja, ahol kórházban kezelték, miután augusztusban megmérgezték Szibériában, több nyugati laboratórium megállapítása szerint egy "Novicsok" típusú idegméreggel. A Kreml tagadta, hogy köze lett volna az incidenshez.

