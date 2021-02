Tartanak a szülők attól, hogy a távoktatás miatt a gyerekük kevesebbet tanul meg idén, de az évismétlést elutasítják

A szülők több mint háromnegyede tart attól, hogy negatív hatással lesz az iskolák bezárása iskolás gyerekük jövőjére. A gyerekek optimistábbak, a megkérdezetteknek „csak” a fele tart a távoktatás negatív hatásától, derül ki a Spolu párt által megrendelt felméréséből. Az eredmény azonban azért is riasztó, mert csak olyan szülőket és tanulókat kérdeztek, akiknek van internetkapcsolatuk, vagyis részt tudnak venni az online távoktatásban.

Az interneteléréssel rendelkező szülők 77 százaléka tart attól, hogy hátrányosan érinti majd gyerekeiket a koronavírus miatt tavaly ősszel bevezetett távoktatás, derül ki a Spolu által megrendelt felmérésből, amelyet a Focus közvélemény-kutató ügynökség készített. A felmérésben 500 felső tagozatos tanulót és azok szüleit kérdezték, de a járványhelyzet miatt csak interneten.

„Ez egyben azt is jelenti, hogy a megkérdezettek közül kimaradtak azok, akiknek egyáltalán nincs internetkapcsolatuk, vagyis sokkal rosszabb lenne az eredmény, ha mindenki véleményét megkérdeznénk” – magyarázta Juraj Hipš, a Spolu elnöke.

A felmérés csak a lakóhely nagysága és a megyék szempontjából volt reprezentatív, a nemzetiségi mintát sem vették figyelembe.

A szülők és a tanulók szerint is gyengébb a távoktatás

A kutatás azt is megmutatta, hogy az emberek többsége azért tart a távoktatástól, mert az kevésbé hatékony. „A szülők 76, a tanulók 58 százaléka szerint rosszabb hatékonysággal adja át az új tananyagot, mint a tantermi oktatás” - mondta Hipš. Szerinte ezt több tanulmány is igazolja, egy Hollandiában végzett kutatás azt mutatta ki, hogy a távoktatás hatékonysága csak mintegy 40 százalékos a tantermi oktatáshoz képest. A felmérés szerint a szülőknek mindössze 6, a gyerekeknek pedig 12 százaléka tartja eredményesebbnek a távoktatást a jelenléti oktatásnál.

A legtöbben attól tartanak, hogy a kulcstantárgyak, a matematika, a nyelvek oktatásában lesz nagyobb a lemaradás, de félnek attól is, hogy a gyerekeknek a kommunikációs problémákat is okoz majd a hosszan tartó távoktatás, nehezebben tudnak majd csapatban dolgozni, másokkal együttműködni.

Lehetséges megoldások

A távoktatás miatt kiesett tananyagot a szülők többsége személyre szabott kiegészítő oktatással pótolná be, a tanulóknak azonban csak a 39 százaléka ért ezzel egyet. A szülők többsége akár a tavaszi szünetet is feláldozná, ezt azonban a tanulók 75 százaléka ellenzi. A nyári szünetet már a szülők sem áldoznák fel a tananyag pótlására, 63 százalékuk nem ért egyet azzal, hogy a gyerekük nyáron is tanuljon, a tanulóknak viszont már a 87 százaléka ellenzi ezt a megoldást. A „munkaszombatok” bevezetését még kevesebben támogatják, mind a szülők, mind a gyerekek közül. Azzal sem értenek egyet – sem a szülők, sem a gyerekek –, hogy mindenki kötelezően ismételje az idei tanévet.

A Spolu szerint azoknak a tanulóknak kell segíteni, akik nem férnek hozzá az online oktatáshoz. „Ahol magasabb a munkanélküliség, ott magas azoknak a tanulóknak az aránya is, akik nem tudnak bekapcsolódni az online oktatásba – magyarázza Hipš. – Ki kell egyenlíteni az esélyeket a gyerekek számára, különben valóban nagy problémára készülhetünk.” Úgy véli, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy az iskolák nyissanak ki elsőként, amint ezt a járványhelyzet engedi.

