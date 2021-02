Szigorítanak az osztrákok, hetente új tesztre és regisztrációra lesz szükségük az ingázóknak

Ausztria szigorítja az országba való belépés feltételeit. A legfontosabb újítás, hogy az ingázóknak is rendelkezniük kell hét napnál nem régebbi, negatív RT-PCR vagy antigén teszttel.

Fotó: TASR - illusztráció

A hét napnál nem régebbi teszteredmény mellett hétnaponta regisztráltatniuk kell magukat az osztrák kormányzati weboldalon. A negatív teszt és a regisztráció teljesítésével az ingázók a karanténkötelezettség alól továbbra is kivételt élveznek - Szlovákiában és Ausztriában is. Az új osztrák szabályok és intézkedések szerdán, február 10-én lépnek érvénybe.

Azoknak, akik nem napi szinten ingáznak, hanem huzamosabb időre utaznak Szlovákiából Ausztriába, a negatív koronavírusteszt felmutatása után is karanténba kell vonulniuk 10 napra. Az ilyen utazók érkezhetnek a határra teszt nélkül, de az országba való belépéstől számított 24 órán belül le kell magukat teszteltetniük - saját költségükre. A karantént leghamarabb öt nap után lehet elhagyni, egy második teszt abszolválása után. Rájuk is vonatkozik, hogy az országba lépés előtt online kell regisztrálni az osztrák kormányzati weboldalon keresztül.

Az ingázók számára is adott a lehetőség, hogy az Ausztriába való belépéstől számított 24 órán belül - Ausztriában is - leteszteltethetik magukat. Emellett az osztrákok a Szlovákiában elvégzett antigén vagy PCR teszteket is el fogják ismerni.

A regisztráció kötelezettsége alól kivételt élveznek azok, akik csak átutaznak az országon, akik repülőtérre mennek, illetve akik halaszthatatlan, rendkívüli ügy miatt utaznak az országba, például temetésre.

(TASR)