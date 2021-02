Koronavírusosak és az utcán szaladgálnak – figyelmeztetnek a dunaszerdahelyi járásbeli faluk és Galánta is

A rendőrség a karantén megsértését több esetben bűntényként vizsgálja, amiért több éves szabadságvesztés is kiróható.

Illusztrációs felvétel - Cséfalvay Á. András

Január végén hívta fel lakosai figyelmét Galánta polgármestere, majd a napokban Pódatejed, Vásárút, Csilizpatas és Medve község is arra, hogy akinek pozitív lett a koronavírustesztje, ne hagyja el otthonát, mert büntetőeljárást kockáztat.

„A rendőrség felhívja a lakosok figyelmét, tartsák be a pozitív teszt után érvényes előírásokat, vonuljanak karanténba és ne újabb tesztre menjenek” – emlékeztetett Peter Paška galántai polgármester, hozzátéve, hogy Galántán már négy személyt gyanúsítanak veszélyes fertőző betegség terjesztésével.

Érdeklődtünk a kerületi rendőrszóvivőnél ilyen esetekről, Zlatica Antalová pedig megerősítette, valóban zajlanak büntetőeljárások a Galántai járásban, pillanatnyilag három személy ellen, részleteket azonban az egyes esetek körülményeiről nem árult el.

Nem jobb a helyzet a Dunaszerdahelyi járásban sem. Az elmúlt két hétben egy személy ellen indult büntetőeljárás a fent említett bűncselekmény gyanújával. A szóvivő elárulta, hogy egy 46 éves férfi azt követően ment el újrateszteltetni magát, hogy előző nap egy másik mintavételi ponton már pozitív lett az antigéntesztje.

„Ez azt jelenti, szándékosan növelte a veszélyes fertőző betegség terjedésének kockázatát. Két további esetben még zajlik a tényállás megállapítása. A begyűjtött információk, körülmények alapján dől el, hogy végül szabálysértésnek vagy bűnténynek minősíti-e a rendőrség az eseteket” – fogalmazott.

Míg szabálysértésről van szó, addig „csupán” 1 659 euróig terjedő bírságot róhatnak ki, amennyiben viszont már a bűncselekményről, veszéyles fertőző betegség tudatos terjesztéséért 4-től 10 évig terjedő börtönbüntetés is kiróható. Antalová emlékeztetett, ha érkezik hozzájuk bejelentés ilyen ügyekkel kapcsolatban, azokat individuálisan kezelik, szükség esetén a regionális közegészségügyi hivatalokkal együttműködve.

„Sajnos több esetben eljutott hozzánk az az információ, hogy a tesztelést követően a pozitív eredménnyel rendelkező lakosok nem tartják be a 10 napos karantént, ahogy azt a tanusítvány is tartalmazza és elrendeli” – került ki szintén január 31-én Pódatejed község Facebook-oldalára, majd megosztotta ugyanezt Vásárút, Csilizpatas és Medve is.

Vásárút polgármesterénél, Török Gergelynél érdeklődtünk, tudnak-e konkrét esetekről, vagy ez inkább egy általános felhívás. „Az önkormányzat nem értesül azokról a személyekről, akiknek pozitív lett a koronavírustesztjük és karanténban kell maradniuk, a közegészségügyi hivatal ezt az információt nem adja ki, ugyanakkor több ilyen személyről is eljutott hozzánk információ” – szögezte le. Ezekre a személyekre ugyanakkor próbáltak ők is hatni, megkérve őket, hogy maradjanak otthon.

Decemberben, karácsony előtt adott ki az országos tiszti főorvos egy rendeletet, mely alapján bizonyos esetben a koronavírussal diagnosztizált személy is elmehet például az üzletbe bevásárolni. Ez akkor érvényes, ha senki más nem tudja biztosítani számára a létszükségleti cikkek beszerzését.

A vásárúti polgármester szerint is volt olyan, aki erre hivatkozott, ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy bárkinek ilyen gondja akad, értesítse inkább a hivatalt, és biztosítják számára a bevásárlást a karantén alatt.

„Ha viszont tudomásunkra jutnak ezek után konkrét esetek, amikor valaki megsérti a karanténszabályokat, jelenteni fogjuk a közegészségügyi hivatalnál” – hangsúlyozta a polgármester.

(SzT)