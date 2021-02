LÉNYEG: Matovič a háttérből szörnyülködik az iskolák újranyitása miatt, közben meg a Dunaszerdahelyi járás szomorú rekordot döntött

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. Minden hétköznap csokorba szedjük a nap legfontosabb eseményeit, így garantáltan nem marad le semmiről.

Folytatódik a tragikomédia az országban. A legújabb epizód címe akár az is lehetne: a miniszterelnök félrelép. Igor Matovič ezt az oldalra lépést azért tenné, hogy ne zavarja a miniszterei munkáját.

Jobb lesz felkészülnünk arra, hogy rendszeresen le kell teszteljük magunkat, míg a fertőzöttségi helyzet nem javul annyira, hogy a Covid-automata " elhalványíthassa" a járásaink színeit. A mostani feketéről, illetve bordóról van hova javulni. Már van hivatalos útmutató is, miszerint a napokban azok számára ajánlják a szűrést, akiknek be kell járniuk a munkahelyükre, továbbá azoknak, akik hétfőtől iskolába és óvodába adják a gyermeküket, valamint a végzős középiskolásoknak, akik ugyancsak visszatérhetnek a padjaikba.

Komoly kritikus a kormányfő

Ennek az elképzelésnek csütörtökön váratlanul akadt egy komoly bírálója. Kiderült ugyanis, hogy Igor Matovič az iskolanyitás nagy kritikusa. De amennyire elítéli a hétfőre beütemezett eseményt, annyira tétlenül teszi ezt. A miniszterelnök azt állítja, hogy ha rajta múlna, az országban uralkodó járványhelyzet miatt még nem nyitná meg az oktatási intézmények kapuit. De vadabb dolgokat is közölt a kormányfő, akiről kiderült, hogy a fejleményeket szinte ölbe tett kézzel csupán a háttérből figyeli és ezért nem vesz részt az aktuálpolitikai tárgyalásokon. Ez a hozzáállás nem kifejezetten jellemző a végrehajtó hatalom irányítóira, de Matovič most látványosan bevállalja ezt a passzív szerepet. Addig-addig pörgött, mint egy mérgezett egér, hogy mindenki beleszédült a mutatványba, most meg egyszeriben megállapodott. Azt szeretné, ha úgy történnének a dolgok, ahogy azt a nyitáspárti "populista" koalíciós partnerei kívánják.

A "tömegek egyik legfőbb ámítója", a liberális "populista" Richard Sulík rögtön reagált is a fentiekre, és illedelmesen megjegyezte, nem hiányzik neki a kormányfő. Hiszen ahogy az lenni szokott, a koalíciós partnerek konstruktívan keresik a megoldásokat, függetlenül attól, kik vesznek részt ezeken a tanácskozásokon. Ha ez az egész csupán a Matovič-Sulík duó legújabb csörtéje csupán, akkor van egy jó hírünk: amióta Párizsból hazatért a "nagyfőnök", sokkal kulturáltabban folyik a kormánypártok közötti adok-kapok.

Aggódnak a pedagógusok is

A kormányfő visszafogott álláspontja persze érthető, hiszen a pedagógusok legnagyobb érdekvédelmi szervezete is azt állítja, hogy a tanárok többsége attól tart, a járvány tetőzése idején az iskolák újranyitása a koronavírus-fertőzöttek számának további emelkedéséhez vezethet. Ezért a biztonság érdekében az iskolai alkalmazottakat soron kívül be kellene oltani. Gondoljunk csak azokra a családokra, ahol nincs lehetőség a távoktatásra, ott a gyerekek teljesen kiesnek az oktatási rendszerből, aminek beláthatatlan következményei lehetnek.

Közben meg a hivatalos adatok szerint szerdán a Dunaszerdahelyi járásban találták a legtöbb fertőzöttet az egész országban. A régióban az eddigi csúcs a január 20.-án mért 173 új eset volt, mostantól meg már a dermesztően magasnak tűnő 200 a rekord. Összehasonlításképpen jegyezzük csak meg, hogy Pozsonyban "mindössze" 123 vírusosra bukkantak.

Maradjunk veszteg!

A dél-szlovákiai települések vezetői meg nem győzik felhívni a polgáraik figyelmét arra, hogy akinek pozitív lett a koronavírustesztje, ne futkározzon kint az utcákon és tereken, mert büntetőeljárást kockáztat. Nem babra megy a játék, a rendőrség a karantén megsértését bűntényként vizsgálja, amiért akár többéves szabadságvesztés is kiróható.

Ne kockáztassunk, maradjunk egy kicsit veszteg. Vegyünk példát Igor Matovič miniszterelnökről!

