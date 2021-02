Nagy lehetőség előtt a csallóközi Phoenix RT zenekar – szombaton jön A Dal 2021 második válogatója

A Dal 2021 második válogatóján a Phoenix RT és Diószegi Kiki egy modern metál zenével robban be a színpadra. A válogatót szombaton 19:35-től élőben közvetíti a Duna TV.

Fotó: Cséfalvay Á. András - archív

Decemberben érkezett a hír, hogy a csallóközi Phoenix RT Diószegi Kikivel közös dalával, a Jelzőfénnyel bejutott A Dal jubileumi évadának versenyzői közé. A srácok a második válogatóban mérik össze erejüket a többiekkel, amelyre már most szombaton sor kerül.

„Természetesen nagyon várjuk, nagyon örülünk, hogy beválasztottak bennünket a negyven produkció közé. Élvezzük ezt a pörgést, ami most a zenekar körül zajlik másfél hónapja. A múlt heti adás óta – amit együtt néztünk – még fokozottabban várjuk, hogy mi is A Dal színpadán állhassunk” – nyilatkozta megkeresésünkre a banda csallóközcsütörtöki frontembere, Puss Tomi.

Mint elmondta, igyekeztek az elmúlt másfél hónap alatt fizikálisan és mentálisan is felkészülni a műsorra, hogy a maximumot nyújtsák az élő showban. „Többször próbáltunk, sőt, a Jelzőfény akusztikus verzióját is elkészítettük, ami egy jó kihívás volt. További fantasztikus zenészekkel egészült ki a zenekar, az akusztikus átiratban hallható többek között zongora és cselló is” – mesélte.

A banda tagjai szerint már azzal nyertek, hogy bejutottak a válogatóba, innentől pedig egy esetleges továbbjutás egy igazi ajándék lenne számukra. „Természetesen nagyon szeretnénk az elődöntőbe jutni, hiszen ott bemutathatnánk az említett akusztikus átiratot, ami talán még szélesebb közönséget tudna elérni” – jegyezte meg a frontember.

A Jelzőfény című dal, amellyel szombaton színpadra lépnek, 2020 elején íródott, majd augusztusban rögzítették. A stúdióban jött az ötlet, hogy felkérnek egy vendégénekest, ekkor keresték meg Diószegi Kikit, a Down for Whatever frontemberét, aki azonnal igent mondott, és néhány nap múlva máris együtt dolgoztak a dalon.

A zenekarnak nagy szüksége van a nézők támogatására, abban az esetben ugyanis, ha nem sikerülne a zsűri pontjai alapján a négy továbbjutó produkció közé kerülniük, a nézők szavazataival is továbbjuthatnak.

„Bízunk benne, hogy a négy közé kerülünk. Ha viszont nem sikerülne, közönségszavazással az adás ideje alatt még továbbjuthatunk. Egy produkcióra húsz SMS-t lehet küldeni, szóval ha ebbe a helyzetbe kerülnénk, szeretnénk mindenkit megkérni, hogy akinek szimpatikus a zenekarunk, szavazzon ránk!” – zárta Puss Tomi.

A Dal 2021 jubileumi, 10. évadába több mint négyszáz dalt neveztek. A dalválasztó műsorban két különdíjat is átadnak majd, A Dal 2021 - Legjobb Dalszöveg Írója és A Dal 2021 -Felfedezettje elismeréseket. A versenybe jutott alkotások mindegyike részt vesz az online Akusztik Dalversenyen is, és elnyerheti A Dal 2021 - Legjobb akusztik felvétele címet. A Dal 2021 első válogatója január 30-án volt, a második szombaton (február 6-án) lesz, a döntőre pedig március 13-án kerül sor.

(fl)