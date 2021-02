Tárt karokkal várja őt a rendőrség, de az állami zsozsó haszonélvezője még Dubaj környékén sütteti a hasát

Michal Suchoba vállalkozóról azt feltételezi a szlovák rendőrség, hogy az előző kormány idején jól megszedte magát a Pénzügyi Hatóság információs technológiai rendszerének kiépítésekor. Suchoba köszöni szépen, jól megvan, egyelőre nem akar hazalátogatni, mert látja, mi történt a kollégáival.

Brhel önként jelentkezett (Fotó: TASR)

Egy hete pénteken a Vámszedő (Mýtnik) akció keretében vette őrizetbe a rendőrség František Imreczét, a Pénzügyi Hatóság korábbi igazgatóját. A nyomozók szerint Imrecze egy sokmilliós IT-tendert szőtt egy konkrét - Allexis nevű - cégre, mely társaság hátterében Imrecze egy barátja, Michal Suchoba vállalkozó, illetve az oligarcha Jozef Brhel áll. A rendelkezésre álló információk szerint az államnak 42 millió euró kára keletkezhetett az ügyletből, és az erről szóló szerződést titkosították.

Három nappal később, hétfőn kora este Jozef Brhel megérkezett a Kanári-szigetekről a bécsi repülőtérre, másnap délelőtt pedig már Pozsonyban hallgatták ki a hatóságok. A Smer-közeli oligarchával azt történt, ami ilyenkor lenni szokott, hirtelen rosszul lett, amikor a hatórás keddi kihallgatását követően őrizetbe vették. Brhelt a ružinovi kórházba vitték, ahol a pszichiátrián helyezték el.

Ezt a folyamatot egy távoli országból követheti Suchoba is, akinek nem biztos, hogy nagy kedve van visszatérni szülőföldjére. Helyette inkább az anyukáján keresztül felfogadott egy ügyvédet, aki semmi közelebbit sem tud az ügyfeléről. Hivatalosan még azt sem, hogy hol tartózkodik Suchoba. Üzleti partnerei a Csehországban székelő cégénél, az Allexis Groupnál sem tudnak róla sokkal többet, csak a sajtóból értesültek arról, hogy eljárás indult ellene.

A Sme lap úgy tudja, Suchoba valószínűleg az Egyesült Arab Emírségekben tartózkodik, ahol minden évebn eltölt néhány hónapot. Ha tényleg így van, és ha a vállalkozó nem óhajt önként hazatérni, akkor a kiadatása akadályba ütközik majd, mivel a két ország - Szlovákia és az Emirátusok - között nincs kiadatási szerződés.

A rendőrség még nem körözi a vállalkozót és még azt sem tudni, tervezik-e a nemzetközi elfogatóparancs kiadását. Ha az illetékes bíróság kibocsát ilyen parancsot, akkor az Interpol kezébe kerülne az ügy és ha megtalálnák Suchobát, az igazságügyi minisztérium tárgyalásokat kezdeményezne a kiadatásáról. És ennél a pontnál ütközne falakba az eljárás, hiszen hiányzik a két ország közötti kétoldalú szerződés. De az is igaz. hogy mivel a vállalkozó már Richard Biročák személyében fogadott egy ügyvédet, a jelenléte nélkül is megkezdődhetne az eljárás. Elméletileg még el is ítélhetnék őt ilyen körülmények között is, hogy szökésben van. A Sme úgy tudja, olyan ügyekkel vádolják az üzletembert, ami miatt legalább 10 év börtönbüntetés fenyegeti.

(Sme/para)