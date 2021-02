Tévésorozat készül XVI. Károly Gusztáv svéd király életéről.

Fotó: AP

Az egyelőre cím nélküli, hat 45 perces epizódból álló produkcióról pénteken számolt be a svéd sajtó. A sorozat elkészítésében a TV4 televízió, a C More streamingszolgáltató és a Filmlance produkciós vállalat vesz részt.

A forgatókönyvet Asa Lantz írja, aki a Selma Lagerlöf életéről szóló filmet is jegyzi. Mint Lantz elmondta, azok az exkluzív dokumentumok ihlették munkáját, amelyeket az áprilisban 75 éves király gyermekkoráról látott.

A sorozat a király gyermekkorát, ifjúságát és uralkodói életét is bemutatja.

A Dagens Nyheter svéd napilap értesülése szerint az uralkodóházat már tájékoztatták a készülő produkcióról.

A lapban idézett Lantz elmondta, hogy nem olyan jellegű lesz a sorozat, mint A korona, amely a brit uralkodóházat mutatja be vagy az Atlantic Crossing, amely a második világháború idején a német megszállás elől Londonba, majd Amerikába menekülő norvég udvarról készült.

"Mindkét említett sorozat arról szól, hogyan, milyen különböző módon hatottak az uralkodók a világ eseményeire. Svédországban viszont inkább az ellenkezője történt, a társadalom hatott a királyi családra"

- mutatott rá Lantz.

XVI. Károly Gusztáv 1973-ban lépett a trónra. Három évvel később vette feleségül a német származású Silvia Sommerlathot, akivel az 1972-es müncheni olimpián ismerkedett meg.

(MTI)