Januárban ideiglenes edzőként kezdte, februárban vezetőedzővé avanzsált Somorján Michal Kuruc

Somorjai szerepvállalását a téli felkészülés nyitányán ideiglenes edzőként kezdte, a jövő héten pedig már vezetőedzőként küldi csatában a II. ligás somorjaiakat Michal Kuruc (felvételünkön), aki a DAC szakembergárdájának egyik oszlopos tagja.

Fotó: www.stksamorin.sk

A csallóközi kék-fehéreket az elmúlt tizennégy hónapban irányító Ján Blaháč ugyanis a Fortuna Ligában folytatja edzői pályafutását.

Michal Kuruc szerződtetése az STK és a DAC egybefonódását tanúsítja. A nevezett ugyanis a dunaszerdahelyieknél is érdekelt, nevezetesen az utánpótlás képzésében továbbra is meghatározó szerepet játszik. A somorjaiak karmestereként kiváló alkalma kínálkozik arra, hogy tovább formálja, irányítsa a DAC Akadémiájának tehetséges tagjait, akik a honi második vonalban jutnak bizonyítási lehetőséghez. Michal Kuruc egyébként nem érkezett egyedül a Pomléba, ugyanis Balla Béla és Michal Lacena is vele tartott Dunaszerdahelyről. Az előbbi asszisztensként, az utóbbi pedig erőnléti edzőként erősíti a szakmai stábot, melynek további két tagja, Juraj Baláž (kapusedző) és Csölle Roland (csapatvezető).

Michal Kuruc megbizatása az idény végéig szól.

(ái)