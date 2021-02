Tesztelés: Érsekújvárban kevesebb teszt lett pozitív, mint egy hete, több község is jobb eredményeket ért el

Az egy héttel ezelőttihez képest csökkent a hétvégén elvégzett pozitív antigéntesztek aránya Érsekújvárban. Jobb eredményeket ért el a járás több magyarlakta települése is, de volt, ahol enyhén romlott a helyzet.

Fotó: Paraméter - illusztráció

Érsekújvár polgármestere, Otokar Klein a közösségi oldalán számolt be a hétvégi tömeges szűrőtesztelés eredményeiről. A két nap alatt összesen 10 304 antigéntesztet végeztek el a városban, ezek közül pedig 68 lett pozitív, ami 0,66 százalékos fertőzöttségi aránynak felel meg. Összehasonlítva az egy héttel ezelőtti adatokkal, Érsekújvárban javuló tendencia észlelhető, hiszen akkor kevesebb tesztet végeztek el (10 294), mégis több fertőzöttet találtak (90).

Hétfő délelőttig a járás több magyarlakta települése is nyilvánosságra hozta a hétvégén végzett tesztelések eredményeit. Egy héttel ezelőtt kiugróan magas (2,73 százalék) volt a pozitív tesztek aránya Kisújfalun, ez most 1,22 százalékra csökkent. A rendelkezésre álló adatok szerint jobb a helyzet Nagykéren és Zsitvabesenyőn is, Kamocsa stagnál, Szímő, Szőgyén és Tardoskedd viszont valamivel rosszabb eredményeket ért el, mint egy héttel ezelőtt. Pozitív hír viszont, hogy Csúzon a 697 elvégzett antigéntesztből csupán egy lett pozitív.

Azon települések eredményeit gyűjtöttük össze, amelyek azt hétfőn délelőttig közzétették (tesztek száma / pozitívak / arány):

Érsekújvár: 10 304 / 68 / 0,66%

Andód (Andovce): 480 / 3 / 0,62%

Béla (Belá): 187 / 2 / 1,07%

Csúz (Dubník): 697 / 1 / 0,14%

Ipolykiskeszi (Malé Kosihy): 260 / 2 / 0,76%

Kamocsa (Komoča): 561 / 8 / 1,42%

Kisújfalu (Nová Vieska): 326 / 4 / 1,22%

Kürt (Strekov): 839 / 8 / 0,95%

Nagykér (Veľký Kýr): 1184 / 3 / 0,25%

Szímő (Zemné): 933 / 6 / 0,64%

Szőgyén (Svodín): 1134 / 6 / 0,52%

Tardoskedd (Tvrdošovce): 2273 / 28 / 1,23%

Zsitvabesenyő (Bešeňov): 772 / 5 / 0,65%



