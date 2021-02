Fogjuk be a szánkat a pozsonyi buszokon, erre kérnek minden utast az illetékesek

Hogy a fertőzés terjedését megakadályozzák, az utasok ne beszélgessenek az a tömegközlekedési eszközökön – tette közzé a Pozsonyi Tömegközlekedési Vállalat (DBP).

Facebook

A cég közleménye szerint a járműveken ajánlott reszpirátort viselni. Erről a közösségi hálón tájékoztatott a DPB. „Megértjük, hogy az emberek szeretnének beszélgetni, de arra kérjük őket, legyenek belátással a helyzetre. A kiszállás után is meg lehet tárgyalni, hogy mennyire feldühített a főnökünk, vagy hány kilót szedtünk fel eddig a lockdown alatt” - írta a vállalat, és egyúttal arra is megkérte az utasokat, hogy a telefonálást is mellőzzék a járműveken.

TASR