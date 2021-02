Remišová szerint Nicholsonová rosszabb, mint Fico, az SaS és a Za ľudí között is rossz a viszony

Bocsánatkérést követel Veronika Remišová miniszterelnök-helyettes Lucia Ďuris Nicholsonovától, annak hétfői kijelentései miatt. Az SaS európai parlamenti képviselője azonban nem vonja vissza állítását: szerinte tényleg el fog veszni egymilliárd euró uniós támogatás.

Fotó: TASR

Magára vette az SaS-es európai parlamenti képviselő hétfői szavait Veronika Remisová (Za ľudí). Nicholsonová arról beszélt, hogy Szlovákia egymilliárd eurót veszíthetett azért, mert tavaly nem kérte, hogy ilyen nagyságú támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) az Európai Szociális Alapba (ESZA) kellett volna áthelyezni. „Nem vártam, hogy saját koalíciós partneremtől ér ilyen támadás” - jelentette ki kedden Remišová.

Nicholsonová rosszabb, mint Fico?

Nicholsonová hétfőn azt állította, hogy az egymilliárd euró végképp elveszett.

„Még Robert Fico sem folyamodott ilyen mértékű hazugsághoz, ha Szlovákia valóban elvesztett volna egymilliárd eurót, akkor az egész kormánynak, beleértve Richard Sulík gazdasági minisztert is, engem is, és a miniszterelnököt is, le kellene mondania” – folytatta felháborodottan Remisová.

Szerinte Szlovákia nem veszített el egy eurót sem, amit könnyen meg lehet állapítani a pénzügyminisztérium honlapján. „De ezt ma megerősítette az Európai Bizottság is, amelyben levélben tájékoztatott, hogy nyilvántartása szerint nem veszett el semmilyen összeg Szlovákia számára az Európai Regionális Fejlesztési Alapból” - jelentette ki Remišová. Szerinte a koalíciós tanács következő ülésén Nicholsonová kénytelen lesz tőle bocsánatot kérni, pártelnöke, Richard Sulík ezt állítólag már megtette.

Remišová: nincs szabad uniós pénz

Az uniós alapok merítéséért is felelős miniszterelnök-helyettes szerint Szlovákia még sohasem zárt olyan jó évet az uniós támogatások felhasználásával, mint tavaly.

„Az év végén nulla euró” - tájékoztatott az „elveszett” uniós támogatás összegéről Remišová.

Ez a „nulla” azonban feltehetően csak azt jelenti, hogy szabálytalan felhasználás miatt semmit sem kell visszafizetni az uniónak, mivel még rengeteg felhasználatlan uniós támogatása van Szlovákiának.

Szerinte amit más alapokból át lehetett csatornázni a szociális alapba, azt megtették. „Több mint egymilliárd eurót csoportosítottunk át a járvány miatt szociális célokra” - jelentette ki Remišová. Többet szerinte nem lehetett, mert minden minisztérium ragaszkodik a saját maga által kezelt uniós programokhoz. „Minden miniszter kijelentette, hogy nincs szabad pénze, amit fel tud ajánlani” - jelentette ki Remišová.

Az alapok merítése rendkívül alacsony

Az általa is említett pénzügyminisztériumi kimutatás viszont azt is tartalmazza, hogy a 2014-2020-as uniós költségvetési ciklusban Szlovákia nagyon gyengén áll az uniós alapok felhasználásával, pedig a ciklus éppen tavaly fejeződött be.

A 2020. december 31-i állapotot tükröző jelentés szerint az ország a rendelkezésére álló támogatásnak mindössze 39,67 százalékát használta fel, a 13,783 milliárd euróból mindössze 5,468 milliárdot.

Az uniós szabályozás ugyan lehetővé teszi, hogy a ciklus után még 3 évig , vagyis jelen esetben 2023-ig felhasználjuk a Szlovákiának jóváhagyott összeget, de ilyen alacsony felhasználási mutató mellett kicsi az esélye, hogy három év alatt behozzuk azt, amit hét évig nem sikerült.

Nicholsonová: nincs miért bocsánatot kérnem

Erre utalt Nicholsonová is, ezért nem akar bocsánatot kérni koalíciós partnerétől. „A sajtótájékoztatómon elhangzott minden szó igaz volt” - jelentette ki az európai parlamenti képviselő. Azt azonban sajnálja, hogy szavaival ilyen vihart kavart.

„Nem az volt a célom, hogy Veronika Remišovát támadjam. Az csak egy kétségbeesett felhívás volt a helyzet javítására,

mert az fenyeget, hogy elveszítjük az uniós alapokat” - jelentette ki Nicholsonová. – Elsősorban az előző kormány öröksége miatt, de részben a mai döntések miatt is, az egyes minisztérium önzősége folytán.”

1,8 milliárd euró szabad forrás

Nicholsonová újra megerősítette, hogy szerinte az Európai Regionális Fejlesztési Alapban még mindig van 1,8 milliárd euró lekötetlen támogatás, amiből 1 milliárdot továbbítani lehetett volna szociális célokra. Szerinte ebből az alapból csak a források 30 százalékát használta fel eddig Szlovákia, a teljes felhasználást már lehetetlennek tartja.

„De mindenki ítélje meg maga: a rendelkezésre álló idő kevesebb mint egyharmada alatt kell elkölteni a forrás 70 százalékát” - magyarázta Nicholsonová.

A szociális miniszter szerint is veszik a pénz

Ezt állítja a szociális ügyi minisztérium is. „Az ősz folyamán többször jeleztük, hogy fennáll a veszélye annak, hogy Szlovákia több milliárd eurót nem tud majd felhasználni az uniós alapokból a 2014-2020-as költségvetési ciklusban, főleg az ERFA forrásaiból, ezért kértük a források áthelyezését az ESZA-ba” - tájékoztatott a szociális ügyi minisztérium. Szerinte arra is figyelmeztették a kormányt, hogy az ilyen átcsoportosításra csak 2020 végéig van lehetőség. Milan Krajniak (Sme rodina) szociális ügyi miniszter szerint az sem teljesen igaz, hogy több mint egymilliárd eurót kaptak volna pluszban a járványügyi intézkedésekre.

„Az ígért 1,3 milliárd euró helyett csak mintegy 327 milliót csoportosítottak át az ESZA-ba” - állítja a szociális ügyi minisztérium.

A koalíciós tanács jövő héten hallgatja majd meg az SaS európai parlamenti képviselőjét. Az SaS képviselői egyelőre nem is bocsánatkérésről beszélnek, Richard Sulík pártelnök szerint arra csak akkor kerül majd sor, ha bebizonyosodott, hogy Nicholsonová nem mondott igazat.

- lpj, TASR -