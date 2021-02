Walesi futballklubot vásárolt meg Ryan Reynolds és Rob McElhenney 

Az ötödik ligás egyesület kedden este jelentette be, hogy az RR McReynolds Company LLC százszázalékos tulajdonrészt szerzett. A színészek ajánlattétele után a klubtagok többsége rábólintott az üzletre, így véget ért a 2011 óta tartó időszak, amikor is a szurkolók voltak az egyesület tulajdonosai.

Az 1864-ben alapított AFC Wrexham a világ egyik legrégebbi futballklubja, 2008-ban azonban nehéz pénzügyi helyzetbe került, csődöt jelentett, így elvesztette a helyét az angol labdarúgó-ligában, amely a másod-, harmad- és negyedosztályt foglalja magában a szigetországban.

Reynolds és McElhenney első célként azt tűzte ki, hogy a csapat kerüljön vissza a liga körforgásába.

A message from our owners-elect...



Welcome to Wrexham AFC, @RMcElhenney and @VancityReynolds



#WxmAFC pic.twitter.com/ho1vV8cvry