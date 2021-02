Remišová: Richard Sulík feladata az e-karantén alkalmazás biztosítása

Richard Sulík (SaS) miniszterelnök-helyettes és gazdasági miniszter kapta feladatul, hogy gondoskodjon az elektronikus karantén bevezetéséről.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

Ezt a szerdai kormányülés után jelentette ki Veronika Remišová (Za ľudí) befektetésekért, regionális fejlesztésekért és digitalizálásért felelős miniszter, aki egyben kilátásba helyezte, hogy kész segítséget nyújtani a gazdasági tárcának.

Korábban az egészségügyi minisztérium, pontosabban az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja (NCZI) feladata volt az e-karantén biztosítása. Remišová elmondása szerint nagyon szívesen segítenek előkészíteni az e-karantént. Ehhez rendelkezésükre áll minden szükséges IT eszköz, és van elég programozójuk is, vagyis az alkalmazás technikai oldalával boldogulnak. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy együtt kell működni az Egészségügyi Információk Nemzeti Központjával is, mert az ő tárcája nem férhet hozzá az állampolgárok egészségi állapotáról szóló érzékeny adatokhoz.

„Az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja és a műszaki alkalmazás összekötésére feltétlenül szükség lesz”

– húzta alá.

Remišová beszélt a cseh mintára készített, ún. e-védőmaszk (e-rúško) alkalmazásról is.

„Ez egy nyomkövető alkalmazás, amely jelez a felhasználónak, ha egy pozitív személlyel kerül kapcsolatba”

– fejtette ki a miniszter asszony, hozzátéve, hogy az applikációt egy kassai állami cég fejlesztette ki. Remišová szerint az eszköz készen áll a használatra, és a tesztek alapján minden mobiltelefonnal kompatibilis.

Az e-karantén alkalmazás, amelyet az első hullám idején fejlesztettek ki a beruházásokért, regionális fejlesztésekért és digitalizálásért felelős minisztérium védnöksége alatt, Remišová elmondása szerint nem volt kielégítő. Nem zárta ki, hogy ezt fogják tökéletesíteni.

Arra a kérdésre, hogy miért éppen Sulík kapta ezt a feladatot, Remišová azt válaszolta, hogy a gazdasági miniszter nyitotta meg a témát, így aztán „ajándékba kapta” a megvalósítását. Hozzátette: a tárcája kész azonnali segítséget nyújtani, de hangsúlyozta, hogy az alkalmazások csupán segédeszközök.

TASR

