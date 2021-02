LÉNYEG: Karantén vár szinte minden határátlépőre. Ha úgy adódik, Bősön ismét nagyüzem lehet

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. Minden hétköznap csokorba szedjük a nap legfontosabb eseményeit, így garantáltan nem marad le semmiről.

Megint szigorodik a helyzet, annyira, hogy már komoly igény mutatkozik az állatorvosi szerek iránt is.

Aki nem ingázó, annak hétfőtől macerásabb lesz beutaznia Szlovákiába. A világ bármely országából érkező (haza)látogatót a még jóváhagyásra váró rendelkezés értelmében 14 napra karanténba raknák. Ez alól csupán akkor mentesülhetünk kicsit korábban, ha a nyolcadik napon engedélyezett PCR-tesztünk megnyugtató eredményt mutat. Az egészségügyi miniszter a szigorítást a koronavírus dél-afrikai változata miatt kialakult helyzettel magyarázza, illetve egy tanulmánnyal, miszerint ahol az emberek többet utazgattak, ott magasabb az elhalálozási arány. Ezt az egészet komolyan gondolják az illetékesek, erről vall az is, hogy ellenőrzések lesznek a határátkelőkön, legalább február végéig. Marek Krajčí megpendítette azt is, hogy ha számottevően nem javul a helyzet, ismét kötelező lesz az az állami karantén, amelyik a vírus első hullámakor is működött. Például Bősön.

És bizony a helyzet nemigen javul: a szerdán ismertetett adatok 120 elhunytról számolnak be, valamint arról, hogy csúcson a kórházban ápolt betegek száma. Jelenleg 3,7 ezernél is több pácienst kezelnek a COVID-19 tüneteivel, ami a hazai gyógyintézetek befogadóképességét teszi próbára. Hogy mennyire durva a helyzet, azt a statisztikai hivatal legfrissebb adatai is alátámasztják, hiszen 2020-ban majdnem 60 ezer ember halt meg Szlovákiában, ami 5,5 ezerrel több, mint az elmúlt öt év átlaga. Ezt az irtózatos számot javarészt a koronavírus okozta: közvetlenül, azaz lecsapva a főként idősebb és valamilyen alapbetegségre panaszkodó lakosokra, de közvetve is. Amikor például a túlzsúfolt kórházak kitették a képzeletbeli "megtelt" táblát és emiatt sokan, egyéb panaszok miatt nem részesülhettek megfelelő ellátásban.

A jövő héten már lecserélhetjük az állatorvosi szereket

Még szerencse, hogy a klinikáink fejlődőképesek, és a koronavírusosaknál már több hazai kórházban is alkalmazzák például az ivermectin hatóanyaggal rendelkező gyógyszereket. Gyógyintézeten kívül kissé más a helyzet, Szlovákiában ugyanis legálisan még nem lehet ehhez hozzáférni, de információk szerint a fertőzöttek egy része mindenféle készítményt hajlandó kipróbálni, amely tartalmazza az említett anyagot. Akár még a lovak féregtelenítésére használatos gyógyszert is. Hogy ez a "házi" gyógymód mennyire elterjedt, arra példa az is, hogy a gyógyszerészkamara képviselője mindenkit figyelmeztetett, hogy ne fogyasszanak állatorvosi szereket. Szerinte a feketepiacon aranyáron kínált ivermectin használata más gyógyszerekkel kombinálva mellékhatásokat okozhat, és ez abban az esetben fokozottan veszélyes, ha a beteg antibiotikumot is fogyaszt. A szakértő arra kéri az embereket, hogy az ivermectines gyógyszerek miatt ne is piszkálják a patikusokat, hiszen pillanatnyilag ilyen gyógyír nincs raktáron. Optimista előrejelzések szerint leghamarabb majd a jövő hét végén érdemes érdeklődni, de akkor is csak abban az esetben, ha receptet tudunk felmutatni.

Stabil a munkaerőpiac

Ami a gazdasági helyzetet illeti, szerencsére a pesszimista becslések nem váltak valóra, és a korábban beharangozott 9-12 %-os visszaesés helyett tavaly "mindössze" 5,8 %-al zuhant be a szlovák gazdaság teljesítménye a 2019-es esztendőhöz képest. A gazdasági mosolyszünet természetesen a világjárvány számlájára írható és a pénzügyminiszter szerint a viszonylag jónak tekinthető hazai eredmény főként a munkaerőpiac stabilitásának köszönhető. Annak, hogy az ipari termelők 2020-ban nem kényszerültek nagy elbocsátásokra.

Felkarolt egységesülés

Kis dél-szlovákiai hír, hogy a két "legnagyobb" magyar párt, az MKP és a Híd regionális képviselői petícióban karolták fel az egységesülés kérdését. „Szövetségben a közösségünkért és régióinkért” a neve annak az aláírásgyűjtő akciónak, amiben a két tömörülés polgármesterei az - egyelőre az Összefogás nélküli - közös párt mielőbbi létrehozását kérik. De bizakodnak is, mégpedig abban, hogy a „megegyezéshez a továbbiakban csatlakozik minden olyan párt, mozgalom, intézmény és szervezet, amely a Szovákiában élő magyar közösség egységes képviseletében érdekelt”.

Tiszta ügy, Kočner pucol

A szabálykövető polgárok nagy örömére szerdán befutott az a tudósítás is, miszerint Szlovákia legismertebb fehérgalléros bűnözője, Marian Kočner végre azt a munkát végzi, amit megérdemelt. Konkrétan hányást és köpetet takarítgat a börtön cellájában, ahol már jogerősen csücsül, miután 19 évre elítélték a Markíza televízióval szemben 69 millió euróra kiállított hamis váltók miatt. Szlovákia legismertebb nagyvállalkozójának - akinek évtizedeken keresztül szinte hobbijává vált a zavarosban halászás - most rengeteg szabadidő szakadt a nyakába, amit zárkák pucolásával tölthet, meg azzal, hogy a folyamatban levő pereire belőjje a vadítóan fekete frizuráját.

