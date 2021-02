La Liga - A Granada ellen javíthat a hétfői döntetlen után az Atlético Madrid

A nyolcadik helyezett Granada vendége lesz az éllovas Atlético Madrid a spanyol labdarúgó-bajnokság 23. fordulójában.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

Diego Simeone együttese a bajnokságban csak a másik madridi nagycsapattól, a Real Madridtól szenvedett eddig vereséget - még december 12-én -, ennek köszönhetően úgy is öt ponttal előzi meg a második helyezett fővárosi riválisát, hogy két mérkőzéssel kevesebbet játszott nála. Azóta, hogy Zinedine Zidane gárdájától vendégként 2-0-ra kikapott, sorozatban nyolc bajnoki találkozót nyert meg, majd most hétfőn döntetlent játszott a Celta Vigóval. Igaz, azon a találkozón koronavírus-fertőzés miatt hatan hiányoztak a keretből.

Az Atléticónak nyomasztó a fölénye a szombati ellenfelével szemben, amelytől az elmúlt két évtizedben nem kapott ki. A meccseik döntő többségét megnyerte, jó néhányat nagy különbséggel, így a legutóbbit is szeptember 20-án, amikor 6-1 lett a végeredmény.

A Real Madrid vasárnap a Valenciát fogadja. A párosítás általában rangadónak minősül, most azonban nem, mert a Valencia hullámzóan szerepel és csak a 12. helyet foglalja el a tabellán. Ugyanakkor a madridiak ebben az idényben korántsem olyan stabilak, mint az előző szezonokban, így szinte minden mérkőzésen meg kell küzdeniük a pontokért, egyáltalán nem jönnek könnyen számukra a győzelmek. Nehezíti a helyzetüket az is, hogy sérülések miatt hat hátvéd nem bevethető. A két csapat novemberi összecsapása a Valenciának sikerült jobban, amely otthon 4-1-re győzött úgy, hogy három büntetőt is rúghatott.

Az Atlético Madridot nyolc pont hátránnyal követő FC Barcelona - amely szerdán 2-0-ra kikapott Sevillában a Király Kupa elődöntőjében - szombaton az Alavést fogadja. A katalán csapat a bajnokságban a legutóbbi hat mérkőzését megnyerte, az Alavés pedig a tabella alsó részében helyezkedik el, így a Barcelona joggal bízhat abban, hogy folytatja jó sorozatát.

La Liga, 23 forduló:

pénteken:

Celta Vigo-Elche 21.00

szombaton:

Granada-Atlético Madrid 14.00

Sevilla-Huesca 16.15

Eibar-Real Valladolid 18.30

FC Barcelona-Alavés 21.00

vasárnap:

Getafe-Real Sociedad 14.00

Real Madrid-Valencia 16.15

Levante-Osasuna 18.30

Villarreal-Real Betis 21.00

hétfőn:

Cádiz-Athletic Bilbao 21.00

A tabella:

1. Atlético Madrid 20 42-12 51 pont

2. Real Madrid 22 39-19 46

3. FC Barcelona 21 44-20 43

4. Sevilla 21 31-16 42

5. Villarreal 22 31-22 36

6. Real Sociedad 22 36-20 35

7. Real Betis 22 29-37 30

8. Granada 22 26-36 30

9. Levante 21 31-31 27

10. Celta Vigo 22 26-33 26

11. Athletic Bilbao 21 28-26 25

12. Valencia 22 28-30 24

13. Getafe 22 17-28 24

14. Cádiz 22 20-35 24

15. Osasuna 22 21-31 22

16. Alavés 22 19-29 22

17. Eibar 22 18-25 20

18. Real Valladolid 22 21-33 20

19. Elche 20 18-28 18

20. Huesca 22 18-32 16

(MTI)