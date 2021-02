A The Mandalorian sztárjával készül a The Last of Us videojáték-adaptáció

Pedro Pascallal, a The Mandalorian című Star Wars-sorozat sztárjával készül a The Last of Us című videojátékadaptáció - számolt be róla a deadline.com.

-illusztráció- (Fotó: YouTube - Screenshot)

Az HBO-sorozat alkotója a Csernobilt jegyző Craig Mazin és Neil Druckmann.

A produkció a népszerű The Last of Us című játék nyomán születik. A történet húsz évvel a modern civilizáció pusztulása után játszódik. Joel (Pascal) a túlélők egyike, akit felbérelnek, hogy kicsempésszen egy 14 éves lányt (Bella Ramsey) a karanténzónából. Az egyszerűnek tűnő feladat brutális, gyötrelmes utazássá válik, amelynek során a két ember csak egymásra számíthat, ha túl akarja élni a megpróbáltatásokat. Joelt a múlt traumái üldözik a világjárvány sújtotta Amerikát átszelő úton, melyen védelmeznie kell a lányt, aki az emberiség utolsó reménye lehet.

A The Last Of Us kedvcsináló, első epizódját az orosz Kantyemir Balagov (Beanpole) rendezi.

(MTI)