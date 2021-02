IDŐJÁRÁS: Elviselhetőbb lesz a szél, de a csípős fagyok nem tágítanak

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése csütörtök éjszakára és péntekre.

Forrás: SHMÚ

ÉJSZAKA:

Változóan felhős lesz az égbolt, elszórtan hózáporok is kialakulhatnak. Nagyon hideg lesz az éjszaka, -9 és -16 Celsius-fok között alakulnak a hőmérsékleti minimumok, de a völgyekben -23 fok is lehet. Erős marad az északnyugati, északi szél, továbbra is 60-90 km/órás széllökésekre lehet számítani.

PÉNTEK:

Felhős, változékony idővel indul a péntek, többfelé lehetnek kisebb hózáporok. Napközben is maradnak a csípős fagyok: az ország nyugati és déli részén -2 és -6 Celsius-fok között alakulnak a csúcsértékek, a hegyvidékeken azokban -19 fokot is mérhetnek. Várhatóan csillapodik az északnyugati, északi szél, legfeljebb 45-60 km/órás széllökésekre számíthatunk.



(shmú)