A koronavírus elleni vakcina mellékhatásai miatt halt meg egy páciens Csehországban

Meghalt Csehországban egy idős férfi, akinek miután beadták a koronavírus elleni vakcinát, a fellépő mellékhatások súlyosbították az állapotát – számolt be róla a TV Nova.

Fotó: TASR

Miután az egyéb betegségekben is szenvedő férfinek beadták a koronavírus elleni vakcinát, az ilyenkor fellépő mellékhatások súlyosbították az állapotát. Ilyen például az étvágy elvesztése, a fáradékonyság vagy a hányás. Klára Brunclíková, az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal (ŠÚKL) szóvivője szerint a legtöbb személynél ezek a mellékhatások néhány napon belül enyhülnek, de nem kizárt, hogy a legyengült idősek esetében jelentősen súlyosbíthatják az állapotukat.

A vakcina további mellékhatásai közé tartozik a fej- és ízületi fájdalom, a hidegrázás és a láz, valamint a tűszúrás helye is bedagadhat. A TV Nova szerint a cseh orvosok fontolóra veszik, hogy beoltsák-e a 85 éven felülieket, ha az esetükben nagyobb az oltás kockázata, mint az előnye. Hasonlóan járhatnak el a súlyos betegek esetében is – az elhunyt páciens is ebbe a csoportba tartozott.

Csehországban eddig 382 ezer ember kapta meg a koronavírus elleni vakcinát, közülük 116 ezret már másodszor is beoltottak.



(Tv Nova)