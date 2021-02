LÉNYEG: Szivatják a szerdahelyi tanítókat, Nagyszombatba küldenék őket oltásra. De ki ellenőrzi a fertőzötteket?

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. Minden hétköznap csokorba szedjük a nap legfontosabb eseményeit, így garantáltan nem marad le semmiről.

Bárcsak vidámabb hírekkel indíthatnánk, de a tények makacs dolgok, és csütörtökön világossá vált, hogy ez már zsinórban a negyedik nap, amikor emelkedik a Covid miatti halálos áldozatok száma. A legutolsó adatok arról számolnak be, hogy a koronavírus szövődményei miatt 127-en hunytak el, amivel Szlovákia megőrizte dobogós helyét a lakosságarányos elhalálozások világranglistáján. A járvány első hullámát példaértékűen lovagoltuk meg, de aztán valahogy félresiklott az egész óvintézkedés, és ezért igaz az a brutális bizonyítvány, ami azt mutatja, hogy idén januárban Szlovákiában majdnem annyi személy hunyt el koronavírusban, mint tavaly egész évben.

Külön lehangoló, hogy a Dunaszerdahelyi járás ismét vírusgócként szerepel, hiszen - Pozsony után - itt találták a második legtöbb új fertőzöttet, megelőzve a nagyszombati régiót. Ennek ellenére úgy tűnik, az előttünk álló hétvégén csupán a megyeszékhelyen oltják majd be a pedagógusokat, Csallóköz központjában elmarad a vakcinázás. Ennek a kellemetlen programváltozásnak a legvalószínűbb oka az, hogy egyelőre nincs elegendő oltóanyag.

Hála az égnek, a tanítóink és tanáraink meglehetősen felvilágosultak, körükben elég nagy az érdeklődés az injekció iránt, hiszen a Nagyszombat megyében dolgozó mintegy 9 ezer pedagógusból 7 ezren élnének a lehetőséggel. Ugyanakkor, mint kiderült, a kerületben csupán 4 ezer oltás áll rendelkezésre erre a hétvégére. Tehát azok a dunaszerdahelyi oktatók, akik beoltatnák magukat, első lépésben regisztrálniuk kell, és aztán el kell bumlizniuk a megyeszékhelyre. Persze az első lépés sem olyan egyszerű, mert a nyilvántartásba vétel még nem elérhető, állítólag az oktatásügyi minisztérium weboldalát kell szorgosan böngészni.

Magyar arcok bukkannak fel a kampányban

Bár most még hiánycikk a vakcina, de látványosan dübörög az oltási kampány, hogy majd országosan összejöjjön a szakértők által kívánatosnak tartott 60 százalék körüli beoltottság. Azzal már lehetne valamit kezdeni. Ezért újabb közismert személyiségekkel, köztük magyarokkal bővült a koronavírus elleni oltás népszerűsítése. Mostantól már Bárdos Judit színésznő és Hégli Dušan, az Ifjú Szivek Táncszínház koreográfusa is érvelhet a józan ész mellett. A dolgukat "megkönnyíti", hogy egy újabb vírusmutáció hazai jelenléte bizonyosodott be, amelyik az eredeti nyavalyánál gyorsabban terjed.

Ki ellenőrzi a fertőzötteket?

Közben a gazdasági miniszter egy konstruktív témát húzott elő, mert meggyőződése, hogy kártalanítani kell a koronavírus-járvány kedvezőtlen hatásainak kitett vállalkozásokat, esetleg minél előbb lehetővé kell tenni a gazdasági élet szereplői számára, hogy megnyithassák boltjaikat. Richard Sulík érezheti is a nyomást, hogy valami pozitívval rukkoljon elő, ha már a pártjának két képviselője a napokban nekirontott a szintén koalíciós Veronika Remišovának, mondván, a miniszterelnök-helyettes úgy csetlett-botlott, hogy az ország elesett 1 milliárd euró EU-s támogatástól. Sulík szerint az alig ellenőrzött lockdown lagymatag hatását látva a járványellenes harc egyéb lehetőségein is el kell gondolkozni. A miniszter az úgynevezett e-karantént szeretné működőképessé tenni, mert bár "teljes gőzzel tesztelünk, naponta több ezer fertőzöttet szűrünk ki, de azzal már nem foglalkozunk, hogy mi lesz velük ezek után", és felteszi a jogos kérdést, a kovidos személyek karanténban maradnak-e, és ezt ellenőrzi-e valaki. A választ meg mindenki sejtheti, hiszen nem véletlenül alakul lehangolóan a vírusos helyzet az agyontesztelt országunkban.

Mentenék az irhájukat a smeres arcok

Mindeközben a járványos zűrzavar mellékvizén meg kievickélt a vizsgálati fogságból az a Smer-közeli Kajetán Kičura, aki tavaly áprilisban került a rácsok mögé korrupció és pénzmosás bűntettének gyanúja miatt. Az Állami Tartalékalap egykori vezetője azzal vált gyanússá, hogy egymás után vásárolt fel Pozsonyban belvárosi lakásokat, aztán a széfjében júniusban szép kis összeget érő aranyrudakat találtak. Most az illetékes bíróság döntött úgy, hogy 10 hónap vizsgálódás elég kellett, hogy legyen, de a határozatuk még nem jogerős, az ügyész ugyanis fellebbezést nyújtott be.

Míg Kičura kifelé tendál a hűvösből, addig a Fico-rendszer egy másik gyanús emberét, egy bizonyos Michal Suchobát a forró Arab-félszigetről próbálnak a szlovák hatóságok a maguk módján hazacsalogatni a zord mínuszokba. Még az Interpolt is bevetik ehhez, mert meggyőződésük, hogy az előző kormány idején az államnak 42 millió euró kára keletkezhetett egy központi államigazgatási szervezet trükkösködése miatt. A Robert Fico fémjelezte rezsim - remélhetőleg - örökre lezárult, és a korrupciós visszaélések ellen tűzzel-vassal harcoló Igor Matovič vezette kormány idején az ilyen Suchoba-félék nem úszhatják meg szárazon.

