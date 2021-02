Megismerkedett valakivel az interneten a fiatal nő, több mint kétezer eurója bánta

A rendőrség eljárást indított egy ismeretlen személy ellen, aki átvert egy 26 éves nőt Čierna nad Topľou községben (Vranov nad Topľou-i járás).

Rendőrségi információk szerint az ismeretlen személy tavaly novembertől december feléig kommunikált elektronikusan a fiatal nővel. Egy ilyen beszélgetés során az illető megkérte a nőt, hogy adja meg neki a nevét, a címét és a telefonszámát, hogy elküldhesse neki a poggyászának egy részét.

A nő ezt meg is tette. Később az illető megkérte, hogy fizesse ki az illetéket a csomagért, ami 2450 euró volt. A nő ezt is megtette – a pénzt elküldte a megadott bankszámlára. A rendőrség szerint azóta sem a csomag nem érkezett meg, sem a pénzét nem kapta vissza. Feltehetőleg az ismeretlen személy is megszüntette a kapcsolatot a nővel.

A rendőrség csalás ügyében indított nyomozást, az elkövetőt kétéves szabadságvesztés fenyegeti.



