A rendőrség és a hadsereg is felügyeli a karantén betartását a komáromi Harcsáson

A Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ) rendelkezése értelmében a komáromi Harcsás városrészben lévő önkormányzati szociális lakások lakói szerdától karanténban vannak. Ennek oka az új típusú koronavírussal fertőzött személyek számának megnövekedése - tájékoztatott az önkormányzat.

Fotó: Paraméter

A városi és az állami rendőrség mellett a hadsereg is folyamatosan ellenőrzi a karantén betartását. Az épület környékén és a Vág-hídon is ellenőrzések folynak. A térségben a tömegközlekedés és a taxiszolgálat is szünetel.

A komáromi Harcsás városrészben szociálisan hátrányos helyzetű családok élnek. 52 személy teszteredménye lett pozitív és nagyjából 400 lakó van karanténban. A karantén ideje alatt a RÚVZ ismételten leteszteli a lakosokat PCR-tesztekkel. Csak azok hagyhatják el a lakóházat, akik már túlestek a betegségen, és túl vannak a kötelező karanténon. Akik nem tudják beszerezni az alapvető élelmiszereket, azoknak az önkormányzati hivatal szociális munkásai és nonprofit szervezetek nyújtanak segítséget.



(TASR)