FELMÉRÉS: Egyre többen akarják magukat beoltatni koronavírus ellen

Ismét emelkedett az oltási hajlandóság a koronavírus ellen. Míg 2021 januárjában a válaszadók 53,2%-a hajlott az oltásra, február elejére ez az arány 57,3%-ra nőtt – derült ki az Ipsos ügynökség felméréséből, amely a Szlovák Rádió és Televízió (RTVS) megbízására készült február 5-e és 8-a között. Összesen 1076 válaszadó kapcsolódott be, akik életkora 18-65 év között mozgott. Erről Jakub Hankovský, az Ipsos ügynökség munkatársa tájékoztatta a TASR-t.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Ebben az időszakban Szlovákiában a népesség 34,7%-a biztosan beoltatta volna magát. „Inkább igennel” válaszolt az adatközlők további 22,7%-a. Azon megkérdezettek aránya, akik inkább elutasítanák az oltást, 36,3% volt. „Inkább nem” oltatná be magát a válaszadók 16,5%-a, míg „biztosan nem” választ 19,8%-uk adta meg. A kérdésre nem tudott felelni az adatközlők 6,3%-a.

A felmérésből az is kiderült, hogy több férfi oltatná be magát, mint nő. Azon férfiak aránya, akik beoltatnák magukat (biztosan igen vagy inkább igen) 63,3%, míg a nőké csak 51,2%. Hasonló eltérés van azoknál is, akik „biztosan igent” feleltek – a férfiak 40%-a, míg a nők mindössze 29,1%-a jelölte meg ezt a válaszlehetőséget.

Az életkort tekintve az oltási hajlandóság – hasonlóan, mint az előző hónapban – a 18-24 éveseknél volt a legmagasabb, míg a 25-34 közötti korcsoportnál a legalacsonyabb.

A kutatás kimutatta, hogy minél magasabb az elért iskolai végzettség, annál nagyobb az oltási hajlandóság. Míg az alapiskolai végzettséggel rendelkező adatközlők mindössze 52,4%-a oltatná be magát, az felsőfokú végzettséggel rendelkező válaszadóknál ez az arány elérte a 67,8%-ot. A felsőfokú végzettséggel rendelkező adatközlőknek csupán 12,8%-a utasítaná el biztosan a védőoltást, és ez a szám sokkal alacsonyabb, mint a többi, legmagasabb iskolai végzettség alapján osztályozott csoportnál. Az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező megkérdezettek 31,7%-a utasítaná el a vakcinát.

A legmagasabb oltási hajlandóság továbbra is a Pozsonyi kerületben van (63,6% biztosan vagy inkább igen, ebből 43,4% biztosan igen). A második helyen a Kassai kerület áll, ahol a megkérdezettek 62,7%-a hajlana az oltásra. Sorrendben a Zsolnai kerület következik 58%-kal, majd a Nyitrai és a Nagyszombati kerület 57-57%-kal, az Eperjesi kerületben ez az arány 56%. A legalacsonyabb oltási hajlandóságot a Trencséni (50,9%) és a Besztercebányai kerületben (52,3%) mérték.

Az Egészségügyi Minisztérium „Szlovákia a Covid ellen” elnevezésű tájékoztató kampányával a válaszadók 54,5%-a ismerkedett meg előzetesen. Azok az adatközlők, akiknek az elmúlt 6 hónapban megváltozott a véleménye, és már inkább beoltatnák magukat, mindössze 1,2%-a jelölte meg döntésének okaként az egészségügyi minisztérium kampányát. A megkérdezettek 15,2%-a jelezte, hogy az elmúlt 6 hónapban változott a meggyőződése, és már beoltatná magát. Csupán 2,9%-nál fordult elő, hogy ellenkező irányban változott az álláspontja. A felmérés alapján azok, akik az oltás mellett döntenének, az alábbi okokat határozták meg: a járványhelyzet romlása (31,7%); a szakemberek ajánlása (13,4%); az oltással nem rendelkező személyek esetleges korlátozásáról szóló információk (ún. oltási igazolvány, amely lehetővé tenné például a külföldre utazást) – 11,6%; a szakemberek által ismertetett adatok a vakcina tulajdonságairól (biztonság, hatékonyság) – 9,8%.



(TASR)