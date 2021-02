Mi az, ami az oltáspárti Kelemen Annának jobban áll, mint az oltásellenes Ficónak?  De volt más is!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. Minden hétköznap összegyűjtjük a nap legfontosabb eseményeit, így garantáltan nem marad le semmiről.

Nem így a bukott szlovák kormányfő, Robert Fico, aki legújabban szájszélig beleállt az oltásellenes aktivizmusba. Pedig neki volt ifjúkommunista káderként legalább olyan jól állna egy hamvas Szputnyik-jelvény, mint Annácska „arca” a vírusirtó injekció ampulláján…

Szlovákiában a helyzet válságközeli

A Duna bal, azaz szlovákiai oldalán sajnos Ficón kívül sem éppen vicces a helyzet. Az ország öt járásában igazoltak huszonnégy óra alatt több mint száz új koronavírusos esetet, és csupán egy volt, ahol egyet sem. Pozsony és Kassa mögött a Dunaszerdahelyi, a Galántai és a Besztercebányai járásban volt a legtöbb fertőzött. Az elhunytak száma pedig 5733-ra nőtt, és újabb 104 áldozat esetében igazolódott be, hogy a koronavírus szövődményei okozták halálukat. A kétségkívül válságközeli helyzet ellenére péntekre 2 550 oktatási intézményt nyitottak meg, ami azt jelenti, hogy 168 273 gyerek volt az óvodákban, illetve az alap- és középiskolákban. Nyilván kiderül majd, megúszható-e a merész nyitás. Illetve eldől majd, ki hal bele Richard Sulík oktatási minisztere, Branislav Gröhling és Igor Matovič egészségügyi minisztere, Marek Krajčí párbajába... Hogy a lehető legkevesebb legyen az áldozat, folyik a pedagógusok és egyéb oktatásügyi alkalmazottak oltása. Az igencsak sántító hétközepi kezdetek után talán most már akadálytalanul folyik az érintettek regisztrációja. Az oltakozás első fázisa állítólag szombattól a következő három hétben zajlik majd. Fokozatosan határozzák meg a következő csoportokat, hogy minél előbb minden alkalmazott megkapja a vakcinát. Csak remélni lehet, hogy ehhez elég vakcina áll rendelkezésre.

Matovič, Kollár, Kotleba és a magyar pártok vergődése

Mindezen történések tükrében sem biztos, hogy a kormánypártok népszerűségi mutatóinak példátlan zuhanását a covidmizéria okozza. A kormányfő, Igor Matovič és Borisz Kollár házelnök mélyrepülésének közvetlen oka nem az aktuális covidfertőzöttségi szint. Ha úgy folytatják országlásukat, ahogy eddig, előbbit a konfrontatív önimádat, meg az oktondi magamutogatás temeti majd el teljesen. Utóbbinak pedig barátnője szabályszegő kocsikáztatása és a balesetét követő kórházi viselkedése lesz a veszte. Mindenestre jelenleg mindkét politikus a náci Marián Kotlebával meg a kormányzásban szinte totálisan elhasznált Robert Ficóval versenyez a legutálatosabb szlovákiai politikus címéért. Bizonyítékként elég megnézni a lefrissebb felmérés eredményeit. Az AKO ügynökség felmérésének rajtuk kívül minden normális ember számára jó híre, hogy kiáll a parlamentből a hónaljszagú Kotlebáék rúdja. A szlovákiai magyarok számára meg elég rossz az a hír, hogy mindegyik pártjuk alulról szagolja eddigi siralmas eredményeit is.

Ficóék pácban

Egyébként az a helyzet, hogy ahányszor a jelképes közéleti céltábla mellé durrant a „mesterlövész”, Igor Matovič, annyiszor horgadhat föl Robert Ficóban a remény, hogy megúszhatná felelősségrevonást kormányfőként viselt dolgaiért. Mi másért nyomulna éjjel-nappal a kočnerista bűnözők fogadatlan prókátoraként? Mi másért látna minden bokorban politikai foglyokat? Holott kizárólag sunyi önérdekből tagadható, hogy Szlovákiában a bűnüldözés, az igazságszlolgáltatás intézményrendszere tűnik jelenleg az egyetlen működőképes állami fenoménnek. Lásd, a már elítélt Marián Kočnert és Pavol Ruskót. Vagy a vizsgálati fogságban tartott korábbi igazságügyi államtitkár, Monika Jankovská, Dušan Kováčik volt speciális főügyész vagy éppen a minden lében kanál nyitrai oligarcha Norbert Bödör helyzetét. Ha másnak nem is, Ficónak biztosan a hideg futkos ettől a hátán. Nélküle ugyanis a fent nevezettek korrupciótól bűzlő projektjei meg sem születhettek volna. Hogy Dobroslav Trnka, korábbi főügyész dolgairól ne is beszéljünk. Utódja, Maroš Žilinka főügyész most jelentette be, hogy nem hagyja annyiban a Glance House-ügyet. Konkrétan Trnka 2012 májusában megírt törvénytelen levelét, amellyel lehetővé vált, hogy egy lakótömböt ugyancsak törvénytelenül átírjanak a maffialistákon is szereplő, Marián Kočner vállalkozóhoz közeli cégekre.

