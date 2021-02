Megjelent az Új Nő magazin idei év januári-februári duplaszáma!

Címlapon a mindig bájos Mészáros Viki.

Divatanyagunk télvíz idején készült, de bízunk már a tavasz leheletében is. Bálint-napi novellánkat Király Anikó írta. Ádám Gyula erdélyi képei megidézik a farsangot. Dömötör Ede fotósunk a megfagyott tájat kapta lencsevégre. A mai kor testdiktátuma – kigyúrt testek, szép férfiak és van az anyatest. Vajon ez mit jelent? Lesimobilozásról Nagy Regina olvasónk tesz vallomást. Miért nem tiszteljük egymás munkáját? Mi az aipareth-terápia? Magazinunkból ezekre is választ kap. Utánajártunk a Covid-19 tesztjeinek: mi mire jó. A járvány előtti világ messzinek tűnik – Király Anikó gondolatébresztő írása. Gál Tamás színházigazgatóval beszélgettünk a színház és a színészek helyzetéről. Gyerekek otthon – fókuszban az írás és olvasás. Jókai Anna pedagógus remek módszereivel, ajánlásaival. Hogyan telnek az ünnepek egy mozaikcsalád életében? – Kórósi Lilla beszámolója. Bemutatjuk a hetényi Kotiers Rózát, aki egy igazán tájékozott fiatal. Szakálas Éva művészettörténésszel betekintést nyerünk a freskók világába. Mesés kosztümök A Bridgerton család sorozatból. Jirina Prékop cseh pszichológus gondolatai a szép új világról. Olvasónk Magda elmeséli a PCOS betegsége történetét. Bemutatjuk a somorjai Ba(j)kery pékséget. Mindent a kenyérről – mi a különbség a kovász és az élesztő között? Sztraka Katalin és Peško Ildikó elmesélik, hogyan lettek szupernyagyik. Egy anya, aki kétszer adott életet: Vajkai Krisztina vall betegségéről és transzplantációjáról. Az ipolyszalkai Góra Róbert biofarmján jártunk. Hogy készül a szappan? Belestünk Rémes Ferenc szappanműhelyébe. Túra a hegyekben. Bivakolás az érsekújvári Cserepes Erikával. Dömötör Edével bushcraftoltunk és parázson főztünk. Vajon mi a titka a rántott húsnak és hogyan lehet még feldobni? Mitől lett csodaszer a niacinamide és a cink? Írásainkból ezt is megtudhatják. Bogársztori a konyhában – minden háziasszony rémálma. Részletet olvashatnak Mangaluca Kukkóniában című mesekönyvünkből.

Előfizetőink között értékes nyereményeket sorsolunk ki! Bálint-napra pedig minitortácskát nyerhetnek!

