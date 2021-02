Fico óriási biznisznek nevezte az oltást, erre Remišová durván visszavágott

A kormánynak minden információt nyilvánosságra kell hoznia, mindent, ami az oltás mellett szól, illetve azt is, ami ellene, hangoztatta az RTVS O 5 minút 12 című politikai vitaműsorában Robert Fico (Smer-SD).

Hangsúlyozta azt is, hogy az ő pártja ragaszkodik ahhoz, hogy az oltás minden esetben önkéntes legyen. Hozzátette, ma az oltási kötelezettség uralkodik.

„A 21. században szabad emberként valóban nincs jogom azt mondani, hogy fenntartásaim vannak?”

– tette fel a kérdést Fico. Végül az oltást ismét óriási üzletnek nevezte a gyógyszergyárak számára.

Ezzel szemben Veronika Remišová (Za ľudí) miniszterelnök-helyettes aláhúzta, hogy a világ szakértői és politikusai is egyetértenek abban, hogy a járvány egyetlen gyógymódja az oltás. „Éppen Fico képviselő úr rendelkezik olyan szavazóközösséggel, amely tagjai közül igen sokan a veszélyeztetett csoportba tartoznak. Ezért kellene példát mutatnia és oltásra buzdítania a választóit” – mondta. Azt a feltételezést, miszerint az oltás csupán biznisz lenne a gyógyszergyárak számára, a nyilvánosság félrevezetésének nevezte.

„Ha vásárol egy órát 20 ezerért, akkor abból az órakereskedőnek óriási haszna származik. Ha az adócsaló Ladislav Bašternák házában él és bérleti díjat fizet neki, akkor abból neki haszna származik”

– tette hozzá Remišová.

A miniszterelnök-helyettes említést tett arról is, hogy az előző Smer-SD kormány büntetést szabott ki az azokra a szülőkre, akik nem oltatták be gyermekeiket. Szerinte javaslatot tettek a be nem oltott gyermekek óvodába való belépésének tilalmára is.

„1836 óta oltják nálunk az embereket, éppen azért, mert az oltás megelőzi a betegségeket”

– tette hozzá.

