Lučanský öngyilkossága óta mint a hímes tojásra, úgy vigyáznak Kočner majmocskájára, aki tévézgethet és még meleg vize is van

Monika Jankovská egyelőre a trencséni börtönkórházban marad, ahova február elején vitték be, miután a cellájában túladagolta magát gyógyszerrel. Nem tudni, meddig marad ott, de az kiszivárgott, hogy a vizsgálati fogságával összefüggésben mi mindenre panaszkodik.

Az, hogy a Smer korábbi igazságügyi államtitkárát még nem engedik vissza a rácsok mögé, arra enged következtetni, hogy a büntetés-végrehajtási testület (ZVJS) Milan Lučanský tavaly decemberi öngyilkossága óta óvatosabban jár el a fogvatartottakkal szemben.

Jankovská ügyét legközelebb kedden tárgyalja az illetékes bíróság, amikor arról kell döntenie, hogy meghosszabbítják-e a március 11-ig tartó előzetes letartóztatását. Az ügyész azt kéri, hogy a korrupcióval vádolt exállamtitkár legalább októberig maradjon fogságban. Legutoljára januárban foglalkozott a Besztercebányai Büntetőbíróság (ŠTS) előkészítő eljárásának bírója a korábbi államtitkár szabadon bocsátási kérelméről. A beadványban az szerepelt, hogy egészségi problémái vannak, ami miatt szorongás elleni gyógyszert kapott, és aztán azzal adagolta magát túl. Ezt követően döntött úgy az igazságügyi miniszter, hogy változtatnak a fogvatartottak gyógyszerezési gyakorlatán. Eddig a gyanúsítottak egy hétre előre hozzájuthattak a piruláikhoz, februártól pedig már csak napi adagjukat kapják kézhez.

A januári bírósági döntés kapcsán kiderült, mi mindenre panaszkodott Jankovská, aki tavaly óta ül a hűvösön. Az egykor bíróként is dolgozó Jankovskát 2020 márciusában, a Vihar névre keresztelt akció során tartóztatták le a rendőrök, mert azzal gyanúsítják, hogy ő intézte el, hogy a bíróság hitelessé nyilvánítsa azokat a markízás váltókat, melyek alapján Marián Kočner több millió eurót követelt a kereskedelmi televíziótól. Kočnert azóta 19 évre ítélték az értékpapírok meghamisítása miatt.

A smeres expolitikust egy olyan 8 négyzetméteres cellába zárták, ahol csak hideg vízhez férhetett hozzá. Meleg víz csak kedden és vasárnap volt, az is 20 percig. Amikor bedugták a rácsok mögé, 2-3 nappal később zuhanyozhatott le. "Amikor láttam, milyen állapotban vannak ezek a zuhanyozók, inkább a hideg vizet használtam a cellámban" - mondta akkor a bíróságon. A zárkában állandóan hűvös volt, ezért külön megkérte az őrzőit, hogy napközben is viselhesse a zubbonyát és pokrócot is kért.

Az is aggasztotta Kočner majmocskáját, hogy a szomszédos cellát az egyik rabtársa felgyújtotta, és azt is hallotta, ahogy egy közeli zárkában valaki öngyilkosságot követetett el. Három héttel később egy

nagyobb cellába került Jankovská. Ez már 10 négyzetméteres volt, de azt rendkívül koszosnak találta. "Megszáradt vér, széklet és hányás éktelenkedett a padlón, és egy hétig tartott, amíg mindezt kitakarítottam." - panaszkodott a törékeny hölgy, de itt már naponta egy órán keresztül hozzáférése volt a meleg vízhez.

De nem csak ahhoz. Itt már tévézhet is, és napilapokat is kap. A neki szánt leveleket viszont csak egy hónapos késéssel kapja meg, de ez bevált dolog a számára kiszabott úgynevezett kollúziós fogságban, ami a személyi szabadság korlátozásának egyik legkeményebb módja. (Kollúzió - jelentése összejátszást, pl. a bizonyítékok eltüntetésére) Az ilyen fogságban a postai küldeményeket először a nyomozóhatóság emberei átnézik, és aztán döntenek, hogy a gyanúsított megkaphatja-e azokat. Kollúziós fogságban telefonálnia is csak a nyomozó jelenlétében lehet, és azt is mindössze havonta kétszer, 20 perc időtartamban.

A bíróságnak a döntések meghozatalakor - a fogvatartás meghosszabbítását kérő ügyészi beadványakor, vagy a fogvatartott szabadon bocsátási kérelmének elbírálásakor - minden körülményt figyelmebe kell vennie. A fogvatartottakkal való rossz bánásmód miatt is születhet olyan határozat, ami elrendeli a gyanúsított szabadon bocsátását.

